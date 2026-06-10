Cửa hàng tiện lợi đầu tiên do robot nhân hình làm chủ sắp xuất hiện

Hồng Kông (Trung Quốc) đang chuẩn bị khai trương cửa hàng tiện lợi đầu tiên được vận hành hoàn toàn bởi một robot nhân hình hoạt động 24/7. Cửa hàng độc đáo này sẽ tọa lạc tại khu bờ biển Hồng Khám, phục vụ cả người dân địa phương lẫn khách du lịch bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Dự án này vừa được Cục trưởng Cục Tài chính Trần Mậu Ba tiết lộ, đánh dấu bước đi thực tế nhằm đưa trí tuệ nhân tạo hữu hình (embodied AI) vào đời sống công cộng hằng ngày, đồng thời nâng cao hiểu biết của người dân về công nghệ.

Robot tại một cửa hàng đồ ăn.

Đứng sau quầy thu ngân của cửa hàng diện tích 9 mét vuông này là một robot nhân hình có biệt danh "Tiểu Cái". Không chỉ dừng lại ở giao diện màn hình hay chatbot thông thường, robot này có thể sử dụng cảm biến để nhận biết môi trường, đưa ra quyết định tức thời, chủ động bắt chuyện, khuyến khích khách mua sắm và hỗ trợ thanh toán trực tiếp.

Cửa hàng được thiết kế theo mô hình khoang nang linh hoạt, chuyên cung cấp đồ ăn nhẹ, đồ lưu niệm sáng tạo và thuốc không kê đơn. Dự án do một công ty Trung Quốc đại lục phát triển dựa trên mô hình "Khoang tàu Vũ trụ Ngân hà" từng thành công tại Bắc Kinh khi phục vụ khoảng 1.000 lượt khách mỗi ngày kể từ đầu tháng 8. Đây cũng là lần đầu tiên doanh nghiệp này mở rộng mô hình ra ngoài đại lục.

Ảnh minh họa.

Động thái này xuất hiện đúng lúc Hồng Kông thành lập một ủy ban cấp cao của chính phủ về phát triển AI nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thực tế. Phía công ty phát triển khẳng định mô hình khoang bán lẻ công nghệ cao này không chỉ giúp hiện đại hóa bộ mặt đô thị mà còn có thể giúp lượng khách qua lại khu vực xung quanh tăng thêm từ 30-40%. Đơn vị này cũng đang lên kế hoạch phủ sóng thêm 100 khoang tiện lợi tương tự tại 10 thành phố trong những tháng tới.

Sự xuất hiện của cửa hàng tiện lợi do robot "Tiểu Cái" vận hành tại Hồng Kông là minh chứng rõ nét cho thấy trí tuệ nhân tạo hữu hình không còn là viễn tưởng mà đã chính thức bước vào đời sống. Việc chuyển dịch từ các chính sách dài hạn sang ứng dụng thực tế này hứa hẹn sẽ tái định hình toàn diện ngành bán lẻ truyền thống trong tương lai gần.