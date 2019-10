Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ tuyên bố xuất thiết bị viễn thông 5G

Thứ Tư, ngày 30/10/2019 19:10 PM (GMT+7)

Đại diện Vinsmart cho biết công ty này đã nghiên cứu và cũng sẽ sản xuất các hệ thống thiết bị 5G. Dự kiến Vinsmart sẽ phát triển các trạm thu phát sóng 5G và đến tháng 12/2020 có thể thử nghiệm được trạm thu phát sóng 5G đầu tiên.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm định hướng và giải pháp phát triển chipset và thiết bị mạng 5G tại Viêt Nam ngày 30/10/2019, đại diện Vinsmart - công ty con của tập đoàn Vingroup cho biết, Vinsmart đang tập trung làm về công nghệ chứ không chỉ là sản xuất smartphone. Vinsmart hiện đã nghiên cứu và cũng sẽ sản xuất các hệ thống thiết bị 5G, IoT và các hệ thống giám sát bằng camera. Dự kiến, Vinsmart sẽ phát triển các trạm thu phát sóng 5G. Đến tháng 12/2020, Vinsmart có thể sẽ thử nghiệm được trạm 5G đầu tiên.

"Vinsmart cũng đã phát triển phòng thử nghiệm 5G và tháng 2/2020. Việc đầu tư phòng thí nghiệm khá tốn kém khoảng 200 tỷ đồng. Đến 2021, Vinsmart sẽ đầu tư 90 triệu USD để nghiên cứu các sản phẩm 5G và sản xuất smartphone 5G. Hiện nay đã kết nối nhiều đối tác lớn để phát triển 5G, hiện chipset làm việc Qualcomm để phát triển chipset 5G. Vinsmart cũng đã làm việc với Cisco, Intel để phát triển các thiết bị mạng 5G. Vinsmart đặt mục tiêu trong tương lai sẽ sản xuất chip để chủ động về công nghệ" đại diện Vinsmart nói.

Cũng tại buổi tọa đàm này, hiện các nhà mạng khác như Viettel, VNPT sản xuất thiết bị 5G có đủ điều kiện, nhưng Vinsmart chỉ sản xuất thiết bị trong đó có điện thoại thông minh nên chưa có băng tần. Vinsmart kiến nghị với Bộ TT&TT cấp phép tần số để thử nghiệm các trạm 5G mà Vinsmart sản xuất.

Trả lời Vinsmart về vấn đề này, Cục Tần số Vô tuyến điện cho biết, Cục sẵn sàng tạo điều kiện cấp phép tần số cho Vinsmart để thử nghiệm thiết bị 5G. Cục Tần số sẵn sàng cấp phép cho các doanh nghiệp trong đó có Vinsmart để hỗ trợ thuận lợi cho việc thử nghiệm các thiết bị 5G. Cục Tần số hoàn toàn có thể đáp ứng được các nhu cầu của doanh nghiệp Việt Nam. Đại diện Cục Viễn thông cũng lưu ý các nhà sản xuất thiết bị viễn thông của Việt Nam phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật mà Việt Nam công bố.

Cũng tại hội thảo này, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cũng yêu cầu Cục Tần số điện hướng những tần số 5G quy hoạch tại Việt Nam. Thứ trưởng Phan Tâm cũng gợi ý Cục Tần số nghiên cứu thêm cấp phép tần số thử nghiệm cho các doanh nghiệp sản xuất thiết bị 5G mà không phải là nhà mạng.

Trước đó, ông Tào Đức Thắng, Phó Tổng giám đốc Viettel cho biết, Viettel đã phối hợp với các nhà cung cấp để nghiên cứu, tự sản xuất thiết bị 5G. 5G không đơn thuần là trạm thu phát sóng 5G mà còn bao gồm hệ thống mạng lõi để hỗ trợ cho 5G, thiết bị đầu cuối 5G. Viettel đã thành lập nhóm nghiên cứu phát triển công nghệ 5G từ năm 2015. Viettel đặt mục tiêu đến năm 2019 sẽ hoàn thành chế thử trạm phát sóng 5G phiên bản 1, thử nghiệm mạng lưới trạm 5G vào năm 2020 và sẵn sàng thương mại sản phẩm vào năm 2021.

Đại diện VNPT cho biết mục tiêu sẽ tiếp tục là nhà mạng tiên phong cung cấp các dịch vụ di động thế hệ 5G cho khách hàng giống như đã từng làm đối với các dịch vụ 2G, 3G và 4G, việc nghiên cứu, tiếp cận chuẩn bị cho 5G đã được Tập đoàn VNPT bắt tay thực hiện từ khi khái niệm 5G được đưa ra.

Với những đặc điểm khác biệt về cả công nghệ và kiến trúc mạng lưới so với các mạng di động thế hệ trước, để có thể triển khai mạng 5G thành công, cần có một lực lượng nghiên cứu phát triển mạnh, có thể làm chủ và tham gia vào hệ sinh thái 5G (từ mạng lưới, nền tảng platform kết nối cung cấp dịch vụ, ứng dụng trên nền 5G, an ninh, an toàn). Trong thời gian qua, VNPT đã rất chú trọng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu phát triển và tăng cường hợp tác với nhiều đối tác công nghệ lớn để xây dựng nguồn nhân lực.

Mới đây nhất, VNPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển với Tập đoàn Nokia để cùng thiết lập phòng Lab nghiên cứu về công nghệ và giải pháp, ứng dụng trong mạng di động 5G. Hai bên sẽ hợp tác thử nghiệm các công nghệ mạng 5G và các giải pháp, ứng dụng trên mạng 5G; Nghiên cứu, khảo sát, thử nghiệm triển khai công nghệ 5G.

Với những thành tựu đạt được trong mảng sản xuất thiết bị công nghệ viễn thông thời gian qua, VNPT đang chuẩn bị để có thể sản xuất các thiết bị mạng 5G, từng bước tiến tới làm chủ trong mảng này giống như đã làm được đối với mạng 2G, 3G, 4G và băng rộng cố định.

Như vậy, cho đến thời điểm này ngoài Viettel, VNPT thì có thêm Vinsmart tuyên bố sản xuất thiết bị 5G.