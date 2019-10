Dự báo thời tiết tại Việt Nam sẽ chính xác hơn nhờ công nghệ này của New Zealand

Thứ Tư, ngày 30/10/2019 10:05 AM (GMT+7)

Các ứng dụng dự báo thời tiết tại Việt Nam sẽ nhanh và chính xác hơn, bao gồm cả các ứng dụng trực tuyến.

Ngày 29/10 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính New Zealand kiêm Bộ trưởng Bộ Thể thao và Giải trí New Zealand Grant Robertson đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Cơ quan Khí tượng Thuỷ văn New Zealand (tên gọi tắt là MetService, tên thương mại là MetraWeather) và Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn (HYMETEC, trực thuộc Tổng Cục Khí tượng - Thủy văn Việt Nam). Tham gia buổi lễ từ phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành.

Công nghệ của MetraWeather (New Zealand) hứa hẹn giúp các bản tin dự báo thời tiết chính xác hơn.

Biên bản ghi nhớ này tạo nền tảng giúp hai cơ quan hợp tác chặt chẽ hơn trong việc cung cấp các thông tin khí tượng thuỷ văn kịp thời, chính xác cho các chương trình dự báo thời tiết trên truyền hình cũng như các ứng dụng dự báo thời tiết trực tuyến tại Việt Nam, đảm bảo cập nhật tình hình thời tiết và dự báo thiên tai nhanh chóng và kịp thời. Hợp tác này sẽ mang công nghệ Weatherscape XT hiện đại đến với các đài truyền hình địa phương tại Việt Nam, giúp các cơ quan này cung cấp thông tin dự báo thời tiết chính xác hơn, cũng như cảnh báo kịp thời các điều kiện thời tiết xấu.

Ông Thomas Sutherland - Giám đốc khu vực châu Á của MetraWeather cho biết: “MetraWeather luôn đề cao việc cung cấp thông tin thời tiết và môi trường một cách chính xác và kịp thời. Nguyên tắc này là giá trị cốt lõi trong nguyên lý hoạt động của chúng tôi và chúng tôi rất vinh dự khi có cơ hội hợp tác với Tổng Cục Khí tượng - Thủy văn Việt Nam cùng hiện thực hoá nguyên tắc này tại Việt Nam”.

“Mối quan hệ hợp tác này là một minh chứng tuyệt vời cho tính ứng dụng thực tiễn của các ngành công nghệ cao đang phát triển nhanh và cực kỳ năng động của New Zealand. Tôi rất nóng lòng muốn chứng kiến lợi ích mà công nghệ dự báo thời tiết của New Zealand sẽ mang đến cho Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy hải sản và hàng không”, đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Wendy Matthews chia sẻ.

Đại sứ Wendy Matthews cho biết thêm: “Người New Zealand từ lâu đã có truyền thống kết hợp các phát minh sáng tạo cùng các giải pháp thực tiễn. Tôi rất hài lòngg khi thấy các sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ hợp tác song phương giữa New Zealand và Việt Nam. Công nghệ hiện đang là ngành có giá trị xuất khẩu lớn thứ ba ở New Zealand, với mức tăng trưởng 11% hồi năm ngoái và đạt ngưỡng giá trị xuất khẩu hơn 1,1 tỉ đô-la New Zealand trong năm 2018”.

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam - New Zealand đang tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây, với tổng kim ngạch hai chiều tăng gấp ba lần kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do ASEAN- Australia - New Zealand (AANAFTA) được ký kết năm 2009.