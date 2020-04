Canon công bố bộ kit xét nghiệm Covid-19, cho kết quả trong 45 phút

Thứ Sáu, ngày 10/04/2020 12:30 PM (GMT+7)

Toàn bộ quy trình xét nghiệm, từ khâu lấy mẫu đến việc thu kết quả, có thể hoàn thành chỉ trong 40 phút.

Tập đoàn Hệ thống Y khoa Canon (Nhật Bản) vừa phát đi thông báo: Sau thời gian làm việc cùng Đại học Nagasaki, họ đã phát triển thành công bộ kit Genelyzer - một bộ thuốc thử để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 RNA dựa trên kỹ thuật khuếch đại gen, được biết đến với tên gọi "Phương pháp LAMP huỳnh quang".

Kết quả thẩm định hệ thống xét nghiệm gen nhanh bằng kỹ thuật này được công bố trong báo cáo có tên "Thẩm định phương pháp xét nghiệm gen 2019-nCoV, với kết quả lâm sàng có được với mẫu thử trong phòng thí nghiệm", được công bố hôm 26/3 do Bộ Y tế, Lao động & Phúc lợi Nhật Bản và Viện Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản phát hành.

Toàn bộ quy trình xét nghiệm virus SAR-CoV-2 có thể hoàn thành chỉ trong 40 phút.

Báo cáo này cho thấy, độ đặc hiệu 100% và độ nhạy 90% hoặc cao hơn của hệ thống xét nghiệm này. Do đó, dựa trên các thông báo của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi ban hành, hệ thống xét nghiệm gen nhanh do Tập đoàn Hệ thống Y khoa Canon và Trường Đại học Nagasaki cùng phát triển đã được duyệt để sử dụng trong thực tiễn phục vụ việc xét nghiệm do Chính phủ Nhật Bản thực hiện.

Ở các mẫu thử dương tính, hệ thống xét nghiệm có thể phát hiện 15 hoặc hơn 15 bản sao gen của virus trên một phản ứng trong vòng khoảng 10 phút với độ nhạy 100%. Toàn bộ quy trình xét nghiệm, từ khâu lấy mẫu đến việc thu kết quả, có thể hoàn thành chỉ trong 40 phút, nghĩa là ngắn hơn thời gian cần thiết đối với các phương pháp xét nghiệm gen truyền thống. Nhằm tận dụng được khả năng xét nghiệm nhanh của hệ thống, Tập đoàn Hệ thống Y khoa Canon sẽ tiếp tục đánh giá ứng dụng thực tiễn của hệ thống này trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và các biện pháp kiểm soát biên giới tại các cơ sở y tế, sân bay, và các địa điểm khác cần xét nghiệm ngay trong ngày.

Tập đoàn Hệ thống Y Khoa Canon hy vọng hệ thống xét nghiệm này sẽ được sử dụng rộng rãi tại các cơ sở y tế Nhật Bản nhằm kiểm soát sự lây lan của virus corona 2019 (COVID-19). Đồng thời, mục tiêu của tập đoàn là đóng góp vào sự phát triển các phương pháp hiệu quả chống lại sự lây lan của bệnh truyền nhiễm ở tất cả mọi nơi trên thế giới bằng hệ thống xét nghiệm gen nhanh được phát triển tại Nhật Bản.

Nguồn: http://danviet.vn/cong-nghe/canon-cong-bo-bo-kit-xet-nghiem-covid-19-cho-ket-qua-trong-45-phut-1...Nguồn: http://danviet.vn/cong-nghe/canon-cong-bo-bo-kit-xet-nghiem-covid-19-cho-ket-qua-trong-45-phut-1077635.html