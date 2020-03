Mạng 5G giúp các nhà khoa học chiến đấu với dịch Covid-19

13,8 triệu USD tài trợ cho các nhà khoa học chống dịch Covid-19 Quỹ Carlsberg, quỹ New Carlsberg và quỹ Tuborg mới đây đã đóng góp các khoản tài trợ khổng lồ nhằm động viên và giúp đỡ các nhà nghiên cứu khoa học tiếp tục những nỗ lực tại thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Họ kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực do dịch bệnh Covid-19 gây ra trên toàn cầu. Hành động này đi liền với tôn chỉ từ những ngày đầu thành lập của quỹ Carlsberg, trong việc đồng hành cùng xã hội nhằm vượt qua những thách thức lớn của nhân loại. Tổng số tiền quyên góp của cả 3 quỹ là 95 triệu DKK (tương đương khoảng 13,8 triệu USD). Trong lịch sử, nhà sáng lập tập đoàn Carlsberg, ông J.C. Jacobsen và Carl Jacobsen cùng với quỹ Carlsberg đã nhiều lần chung tay góp sức giúp cộng đồng vượt qua khủng hoảng. "Giờ là lúc chúng ta cần tới sự trợ giúp từ khoa học hơn bao giờ hết để có thể tháo gỡ những vấn đề hiện tại và kiến tạo một tầm nhìn lâu dài”, Chủ tịch quỹ Carlsberg - giáo sư Flemming Besenbacher chia sẻ. Một tin vui mới đây, Medicago đã công bố những bước tiến quan trọng trong việc phát triển một loại vắc-xin phòng chống virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) đang gây dịch bệnh Covid-19. Thông tin này đã được báo chí ở nhiều nơi trên thế giới đăng tải. Theo thông tin đăng tải trên AFP vào ngày 12/3/2020, chỉ 20 ngày sau khi có được trình tự bộ gene của SARS-CoV-2, Medicago đã sản xuất thành công một loại vắc-xin vỏ virus (Virus-Like Particle hay VLP) kháng virus SARS-CoV-2. Vắc-xin này đang được đưa vào thử nghiệm tiền lâm sàng về độ an toàn và hiệu quả. Khi quá trình này hoàn tất, Medicago kỳ vọng sẽ thảo luận với các cơ quan y tế để thử nghiệm trên người vào tháng 7 - 8/2020.