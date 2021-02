Cách ẩn nhanh các video TikTok mà bạn đã thích

Thứ Tư, ngày 10/02/2021 15:22 PM (GMT+7)

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể ẩn nhanh các video TikTok đã thích trước đó, sẽ không một ai thấy được ngoại trừ bạn.

Khi bạn nhấn thích một video bất kỳ trên TikTok, mọi thứ sẽ được lưu vào profile (hồ sơ) của bạn. Nếu muốn xem lại các video đã thích, bạn chỉ cần truy cập vào phần profile (hồ sơ) cá nhân bất cứ lúc nào, tuy nhiên, người khác hoàn toàn cũng có thể thực hiện tương tự.

Khi một người lạ truy cập vào profile (hồ sơ) của bạn, họ có thể biết được các video TikTok mà bạn đã thích trước đó. Mặc dù điều này không có gì nghiêm trọng, nhưng nếu bạn thích các video có xu hướng bạo lực, gây tranh cãi, gợi cảm… thì đó có thể là vấn đề.

Bạn luôn có thể cài đặt tài khoản TikTok của mình ở chế độ riêng tư, nhưng đây sẽ không phải là sự lựa chọn thích hợp, đặc biệt nếu bạn đang có ý định thu hút người xem hoặc muốn nhận tài trợ từ các công ty, nhãn hàng. May mắn thay, có một cách đơn giản để ngăn người khác xem các video bạn đã thích, trong khi vẫn giữ profile (hồ sơ) TikTok ở chế độ công khai.

Đầu tiên, bạn hãy mở ứng dụng TikTok trên điện thoại và chuyển sang mục Me (tôi). Trong trang profile (hồ sơ) cá nhân, người dùng có thể nhấn vào biểu tượng trái tim để xem lại các video đã thích trước đó.

Mặc định các video bạn đã thích sẽ được hiển thị công khai trong phần hồ sơ TikTok. Ảnh: MINH HOÀNG

Nếu không muốn người khác biết được các video TikTok bạn đã thích, bạn chỉ cần bấm vào biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải để truy cập vào phần Settings (cài đặt) - Privacy (quyền riêng tư) - Who can view your liked videos (ai có thể xem các video mà bạn đã thích).

Theo mặc định, tùy chọn này sẽ được thiết lập là Everyone (mọi người), có nghĩa là bất kỳ ai, ngay cả những người dùng không phải là bạn bè của bạn đều có thể xem các video mà bạn đã thích. Việc bạn cần làm lúc này là thiết lập lại thành Only me (chỉ mình tôi).

Chặn người khác xem các video mà bạn đã thích. Ảnh: MINH HOÀNG

Khi quay ngược lại phần profile (hồ sơ) cá nhân, bạn sẽ thấy biểu tượng trái tim xuất hiện thêm một con mắt. Nếu ai đó truy cập vào trang TikTok của bạn, họ sẽ nhận được thông báo This user's liked videos are private (các video đã thích của người dùng này là riêng tư).

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/tuyet-chieu/cach-an-nhanh-cac-video-tiktok-ma-ban-da-thich-966558.html