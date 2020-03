Canon giới thiệu máy in ảnh siêu nhỏ gọn, độ bền hình ảnh tới 100 năm

Thứ Ba, ngày 03/03/2020 12:00 PM (GMT+7)

Canon vừa ra mắt Selphy Square QX10, chiếc máy in ảnh nhỏ vừa lòng bàn tay.

Theo nhà sản xuất, Selphy Square QX10 in ảnh dạng vuông theo xu hướng hiện nay, thời gian lưu ảnh trong album có thể lên đến 100 năm. Bằng công nghệ in nhiệt thăng hoa, ảnh in sẽ nhìn giống một bức ảnh truyền thống, với độ phân cấp màu mượt mà và màu sắc rực rỡ. Lưu ý, độ ổn định của ảnh khi lưu trong album được tính toán dựa trên tiêu chuẩn đánh giá độ ổn định của máy in ảnh màu kỹ thuật số (JEITA CP-3901) ở nhiệt độ 23ºC và độ ẩm 50%.

Máy in ảnh nhỏ gọn.

Nặng chỉ 445g và chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút cùng thiết kế tối giản, tính tế với ba màu thời trang trắng, hồng và đen, Selphy Square QX10 vừa là thiết bị tiện lợi vừa là món phụ kiện thời trang độc đáo dễ dàng cho vào túi xách hoặc ba lô. Với pin gắn trong, người dùng có thể in các ảnh kỷ niệm của mình ở bất cứ đâu và sạc dễ dàng bằng pin dự phòng.

Nhờ ứng dụng Selphy Photo Layout 2.0, người dùng có thể trải nghiệm hàng loạt layout khác nhau để tạo ra nhiều thiết kế cho ảnh in và biến chúng thành sticker để bạn dán lên các vật dụng hằng ngày của mình - từ laptop, ốp lưng điện thoại, đến notebook hoặc ngay cả tường phòng ngủ. Chỉ cần bật Wi-Fi lên để kết nối với máy là người dùng có thể bắt đầu in ảnh trên mạng xã hội của mình.

Selphy Square QX10 sẽ được bán từ tháng 4/2020 với giá bán lẻ dự kiến là 4,7 triệu đồng.

