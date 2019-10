Canon giới thiệu bộ 3 máy in mới có kết nối không dây, QR Code

Thứ Năm, ngày 31/10/2019 12:21 PM (GMT+7)

Canon vừa ra mắt máy in đa chức năng dòng Pixma mới nhất có phong cách đặc trưng cùng các tùy chọn kết nối đa dạng.

Pixma TS8370

Với các màu đỏ, trắng và đen, chiếc máy in này mang nhiều tính năng mới. Chẳng hạn, công nghệ màu Photo Blue mở rộng giới hạn tái tạo màu xanh và các chi tiết màu kem bóng, màn hình LCD 4,3-inch kết hợp với khay nạp giấy hai chiều giúp chiếc máy in tiện dụng hơn. Khay tay hữu ích còn giúp in DVD và các sticker dán móng tay thiết kế tùy biến.

Canon Pixma TS8370.

Pixma TS6370

Chiếc máy in đa chức năng màu xanh navy này có màn hình OLED 1,44-inch, với bảng điều khiển lấy cảm hứng từ công thái học. Khi nhấn nút QR Code trên màn hình, máy sẽ hiển thị mã QR mà người dùng có thể quét bằng ứng dụng trên thiết bị di động để xem nội dung giải thích và hướng dẫn tính năng quan trọng của máy.

Thanh trạng thái LED thông minh nằm phía trước màn hình thao tác, giúp xem thông tin của nhiều hoạt động khác nhau trên máy, bao gồm thời điểm mực xuống thấp, khi máy bị kẹt giấy, khi máy đang in và khi máy hoàn thành lệnh in.

Canon Pixma TS6370.

Pixma TS5370

Tương tự TS6370, chiếc máy này cũng có tính năng in hai mặt tự động, nạp giấy hai chiều, với màn hình OLED 1,44-inch có độ tương phản cao, nút QR Code, và thanh trạng thái LED thông minh ở mặt trước.

Canon Pixma TS5370.

TS8370, TS6370, và TS5370 cùng được trang bị nút kết nối không dây hỗ trợ thiết lập Wi-Fi, cũng như công nghệ Wireless Direct giúp kết nối trực tiếp vào thiết bị di động mà không cần router không dây. TS8370, TS6370, và TS5370 có giá tham khảo lần lượt là 7,4 triệu đồng, 5,7 triệu đồng và 4 triệu đồng.

Các mẫu máy in này cũng tương thích với các loại giấy in ảnh trên vải mới - phù hợp cho tùy biên các thiết kế trên áo thun cotton, túi vải, dây đeo cổ tay và ví. Giấy in ảnh trên vải Light Fabric Iron-On Transfer (LF-101) được thiết kế cho các loại vải màu nhẹ, trong khi Dark Fabric Iron-On Transfer (DF-101) hiệu quả đối với vải màu tối.

Người dùng có thể kết nối các máy in này theo nhiều cách: Dùng ứng dụng di động Canon Print Inkjet/SELPHY cho nhu cầu in và scan thông thường, cũng như thiết lập máy in qua Wi-Fi. Các máy in này cũng hỗ trợ AirPrint, Canon Print Service cho hệ điều hành Android, và Mopria để in trực tiếp, trong khi PIXMA Cloud Link và Google Cloud Print dùng để in từ dịch vụ đám mây.

Ứng dụng di động Creative Park mới của Canon cho khả năng truy cập vào hàng trăm mẫu thiệp mừng, thiết kế giấy 3D, lịch, bộ thiết kế cho scrapbook. Tương thích với hệ điều hành iOS và Android.