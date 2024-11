Bất ngờ số vụ tấn công mã hóa đòi tiền chuộc tại Việt Nam so với khu vực

Theo báo cáo từ hãng bảo mật Kaspersky, từ tháng 1 - 6/2024, các giải pháp an ninh mạng dành cho doanh nghiệp của họ đã phát hiện 57.571 cuộc tấn công ransomware (mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc) tại khu vực Đông Nam Á (ĐNA).

Ít nhất 57.571 cuộc tấn công ransomware đã xảy ra ở Đông Nam Á trong nửa đầu năm 2024.

Trong đó, Indonesia là quốc gia bị tấn công ransomware nhiều nhất tại ĐNA, với 32.803 vụ. Tiếp theo là Philippines với 15.208 cuộc tấn công ransomware và Thái Lan với 4.841 trường hợp. Malaysia đứng thứ tư với 3.920 cuộc tấn công độc hại, tiếp đến là Việt Nam với 692 vụ và Singapore với 107 cuộc tấn công. Như vậy, tỷ lệ ransomware ở Việt Nam chỉ chiếm hơn 1,2% so với khu vực, là một con số cực kỳ thấp so với tình hình an ninh mạng nói chung.

Các chuyên gia tại Kaspersky cảnh báo, một cuộc tấn công ransomware có thể gây ra tác động vô cùng nghiêm trọng cả về mặt tài chính lẫn danh tiếng. Các tổ chức vừa phải tiêu hao nguồn lực lớn để xử lý hậu quả, vừa phải đối mặt với tình trạng gián đoạn hoạt động; và thời gian ngưng hoạt động nhưng vẫn tiêu tốn chi phí, sau đó phải mất thêm thời gian để khôi phục hệ thống.

Những sự cố nổi bật gần đây phải đề cập đến là cuộc tấn công vào Trung tâm Dữ liệu Quốc gia Indonesia, đơn vị điều hành giao thông công cộng Malaysia và chuỗi nhà thuốc địa phương, hệ thống tổ chức bảo hiểm y tế Philippines, một tập đoàn nhà hàng nổi tiếng ở Singapore, và một công ty môi giới chứng khoán lớn cùng công ty cung cấp xăng dầu tại Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Kaspersky khuyến nghị:

- Luôn cập nhật phần mềm trên tất cả thiết bị để ngăn chặn kẻ tấn công khai thác lỗ hổng và xâm nhập vào mạng của tổ chức.

- Cài đặt ngay các bản vá sẵn có giải pháp máy chủ ảo (VPN) để các nhân viên có thể truy cập từ xa, biện pháp này đóng vai trò “lá chắn” bảo vệ mạng lưới cho doanh nghiệp.

- Sao lưu dữ liệu thường xuyên và đảm bảo để có thể nhanh chóng truy cập dữ liệu khi cần hay trong trường hợp khẩn cấp.

- Tránh tải xuống và cài đặt các phần mềm lậu, phần mềm không rõ nguồn gốc hay chưa được xác minh.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]