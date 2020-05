Biến iPhone, iPad thành chuột không dây cho Macbook

Chủ Nhật, ngày 10/05/2020 12:25 PM (GMT+7)

Bạn không thích sử dụng một con chuột gắn ngoài trên Macbook? Tôi xin chia sẻ cho các bạn cách biến chiếc iPhone, iPad của mình thành chuột cho Macbook

Tại sao phải dùng iPhone, iPad làm chuột? Đơn giản là nếu bạn không thích sử dụng một con chuột gắn ngoài và muốn ngồi xa Macbook vẫn có thể dùng chuột trên Macbook của bạn.

Hãy làm theo các bước đơn giản sau đây:

Trên iPhone, ipad tải ứng dụng: Mobile Mouse Remote (Free)

‎Trên Macbook: Mobile Mouse Server

Ứng dụng Mobile Mouse Server trên App Store.

Sau đó bạn vào system preferences/security & privacy rồi làm theo ảnh dưới:

Tại hộp thoại allow the apps below to control your computer, bạn cho phép ứng dungh hoạt động bằng các tích vào ô có biểu tượng màu xanh.

Bây giờ bạn vào iPhone, iPad và mở ứng dụng lên và test nhéHiện tại mình test trên Macbook Pro 2014 chạy macOS Hig Sierrma phiên bản 10.13.6 và iPad Mini 2 chạy ios 12.4.1 thấy hoạt động tốt và mượt.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bien-iphone-ipad-thanh-chuot-khong-day-cho-macbook-a474796.html