"Bản quyền World Cup 2018 tại Việt Nam" dẫn đầu xu hướng tìm kiếm ngày 6/6

Thứ Tư, ngày 06/06/2018 17:25 PM (GMT+7)

Xu hướng tìm kiếm nói trên cho thấy sức "nóng" của giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2018 khi nó đang đến rất gần.

Có 32 đội bóng bước vào vòng chung kết World Cup 2018, thi đấu tổng cộng 64 trận từ 14/6 đến 15/7.

Theo thống kê của Google tính tới 17h ngày 6/6, xu hướng tìm kiếm từ khóa "Bản quyền World Cup 2018 tại Việt Nam" đã bất ngờ tăng mạnh, đứng ở vị trí thứ 2 trong top những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Đứng trước từ khóa "Bản quyền World Cup 2018 tại Việt Nam" nói trên là từ khóa "Kate Spade" (Kate Spade tên thật là Kate Brosnahan, là người sáng lập ra một thương hiệu túi xách nổi tiếng, vừa tự tử và đã qua đời ở tuổi 55).

Xu hướng tìm kiếm trên Google vào ngày 6/6, tính tới 17h cùng ngày.

Xu hướng tìm kiếm "Bản quyền World Cup 2018 tại Việt Nam" cho thấy sức "nóng" của giải bóng đá lớn nhất hành tinh khi nó đang đến rất gần. Trước đó, vào các ngày khác trong đầu tháng 6 này, các từ khóa liên quan tới "World Cup 2018" chưa bao giờ lọt vào top những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất.

Thực tế cũng không khó hiểu, bởi bản quyền World Cup 2018 cho tới lúc này vẫn còn rất mờ hồ. Mặc dù vòng chung kết World Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 14/6 (tức chỉ còn cách 8 ngày), nhưng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) - đơn vị duy nhất tại Việt Nam đang đàm phán mua bản quyền phát sóng World Cup 2018 tại Việt Nam cho biết họ vẫn chưa có bản quyền giải đấu này.

Vướng mắc lớn nhất trong cuộc đàm phán này chính là giá cả. Theo VTV, giá cả từ phía ISM đưa ra là quá cao so với khả năng tài chính của nhà đài này. "Quan điểm của VTV là nỗ lực mua bản quyền phát sóng World Cup 2018 để phục vụ người dân cả nước, tuy nhiên, sẽ không bằng mọi giá phải mua bản quyền - mà chỉ mua với mức giá phù hợp với khả năng tài chính", website chính thức của VTV đăng tải phát ngôn của ông Nguyễn Hà Nam - Trưởng Ban Thư ký biên tập VTV.

Theo tiết lộ từ người phát ngôn của VTV, tới thời điểm hiện tại, sự khác biệt về con số giữa VTV và đối tác cung cấp bản quyền vẫn còn khá lớn. Ngày 29/5, VTV đã đưa ra mức giá chốt cho bản quyền World Cup 2018 tại Việt Nam song VTV vẫn chưa nhận được phản hồi nào, do phía đối tác vẫn giữ nguyên quan điểm về mức giá. Hiện tại, ISM đang yêu cầu số tiền gần gấp đôi so với giá bản quyền mà VTV mua tại World Cup 2014, do đó, quá trình đàm phán bản quyền vẫn chưa thể ngã ngũ.

Trước viễn cảnh nói trên, người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam đang cảm thấy lo lắng, sốt sắng và bắt đầu chia sẻ những thủ thuật xem trực tiếp World Cup 2018 thông qua các trang web, ứng dụng, thậm chí có người còn tìm cách xem ké World Cup 2018 từ vệ tinh của các nước bạn hay lên kế hoạch đi du lịch nước ngoài để hòa mình cùng quả bóng tròn.