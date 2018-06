Bản quyền World Cup 2018 tại Việt Nam: VTV đang "cứng" thế nào?

Thứ Ba, ngày 05/06/2018 19:15 PM (GMT+7)

Chỉ còn 9 ngày nữa là tới trận khai mạc của vòng chung kết World Cup 2018, hàng chục triệu fan hâm mộ bóng đá tại Việt Nam vẫn đang dõi theo cuộc đàm phán giữa VTV và đối tác Singapore.

Liên quan tới cuộc đàm phán giữa Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và đối tác Infront Sports & Media (ISM) trong việc mua bản quyền phát sóng vòng chung kết World Cup 2018 tại Việt Nam, ngày 5/6, VTV cho biết nhà đài này vẫn chưa có bản quyền trong tay.

Trận khai mạc của vòng chung kết World Cup 2018 sẽ diễn ra vào ngày 14/6.

Vướng mắc lớn nhất trong cuộc đàm phán này chính là giá cả. Theo VTV, giá cả từ phía ISM đưa ra là quá cao so với khả năng tài chính của nhà đài này. "Quan điểm của VTV là nỗ lực mua bản quyền phát sóng World Cup 2018 để phục vụ người dân cả nước, tuy nhiên, sẽ không bằng mọi giá phải mua bản quyền - mà chỉ mua với mức giá phù hợp với khả năng tài chính", website chính thức của VTV dẫn thông tin từ ông Nguyễn Hà Nam - Trưởng Ban Thư ký biên tập VTV.

Theo tiết lộ từ người phát ngôn của VTV, tới thời điểm hiện tại, sự khác biệt về con số giữa VTV và đối tác cung cấp bản quyền vẫn còn khá lớn. Ngày 29/5, VTV đã đưa ra mức giá chốt cho bản quyền World Cup 2018 tại Việt Nam song VTV vẫn chưa nhận được phản hồi nào, do phía đối tác vẫn giữ nguyên quan điểm về mức giá. Hiện tại, ISM đang yêu cầu số tiền gần gấp đôi so với giá bản quyền mà VTV mua tại World Cup 2014, do đó, quá trình đàm phán bản quyền vẫn chưa thể ngã ngũ.

Mặc dù đại diện VTV cho biết hiện không có đơn vị nào khác tại Việt Nam đang đàm phán với ISM để mua bản quyền phát sóng World Cup 2018 trên truyền hình; nhưng nếu một đơn vị nào đó tại Việt Nam có bản quyền thì VTV sẵn sàng tiếp sóng nguyên vẹn theo điều kiện về vấn đề bản quyền.

Được biết, VTV đã đeo đuổi việc đàm phán bản quyền World Cup 2018 từ năm 2016 và trong 8 tháng trở lại đây trong không khí hết sức căng thẳng. Tuy nhiên, VTV một lần nữa khẳng định, họ luôn hết sức nỗ lực, hết sức thiện chí đàm phán với đối tác nhưng sẽ không bằng mọi giá mua bản quyền World Cup 2018, vượt khỏi khả năng tài chính của mình.