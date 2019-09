Apple phát hành iOS 13.1.1, sửa lỗi bàn phím của bên thứ ba và một số cải tiến mới

Thứ Bảy, ngày 28/09/2019 19:00 PM (GMT+7)

Chỉ ba ngày sau khi Apple tung ra phiên bản iOS 13.1 cho người dùng để sửa các lỗi và thêm các tính năng mới. Thì hôm nay, hãng lại tiếp tục phát hành bản cập nhật iOS 13.1.1.

iOS 13 Sự kiện:

Apple bất ngờ phát hành bản cập nhật iPadOS/iOS 13.1.1 tới tất cả người dùng, bổ sung các bản sửa lỗi gây ra hiện tượng hao pin nhanh, Siri nhận dạng sai và thêm một số cải tiến mới cho iPhone/iPad. Hiện tại người dùng đã có thể tiến hành nâng cấp thông qua OTA nếu như đang sử dụng các thiết bị được hỗ trợ.

Apple bất ngờ cập nhật iOS 13.1.1 chỉ sau 3 ngày tung ra bản 13.1

Bản cập nhật này có dung lượng khá nhẹ, khoảng 108.2 MB, bao gồm các phần sửa lỗi và cải tiến cho iPhone và iPad.

iOS 13.1.1 bao gồm các phần sửa lỗi và cải tiến cho iPhone: Khắc phục các sự cố có thể ngăn cản iPhone khôi phục từ bản sao lưu, sự cố có thể ảnh hưởng đến việc nhận biết yêu cầu Siri trên iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max, sự cố bảo mật cho các ứng dụng bàn phím của bên thứ ba. Giải quyết sự cố có thể khiến pin nhanh hết, giải quyết vấn đề các gợi ý tìm kiếm của Safari có thể bật lại sau khi đã tắt, sự cố có thể khiến Lời nhắc đồng bộ hóa chậm.

iPadOS 13.1.1 bao gồm các phần sửa lỗi và cải tiến cho iPad: Khắc phục sự cố có thể ngăn khôi phục iPad từ bản sao lưu, lỗi đề xuất tìm kiếm trên Safari tự động kích hoạt lại sau khi được tắt, sự cố bảo mật cho các ứng dụng bàn phím của bên thứ ba. Giải quyết sự cố có thể khiến pin nhanh hết hơn và vấn đề có thể khiến ứng dụng Nhắc nhở đồng bộ hóa chậm.

Danh sách các thiết bị hỗ trợ cập nhật iPadOS / iOS 13 cập nhật iOS 13: iPhone 11 Pro Max / iPhone 11 Pro / iPhone 11 / iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR / iPhone X / iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone 7 / iPhone 7 Plus / iPhone 6s / iPhone 6s Plus / iPhone SE / iPod touch (7th generation)

Cập nhật iPadOS: 12.9-inch iPad Pro / 11-inch iPad Pro / 10.5-inch iPad Pro / 9.7-inch iPad Pro / iPad (6th generation) / iPad (5th generation) / iPad mini (5th generation) / iPad mini 4 / iPad Air (3rd generation) / iPad Air 2

Lưu ý cần biết trước khi tiến hành cập nhật iPadOS / iOS 13.1.1

Để cập nhật đúng cách, tránh các trường hợp mất dữ liệu do bị lỗi treo logo buộc phải restore lại máy, các bạn nên lưu ý một số điểm như sao lưu dữ liệu lên iCloud hoặc tạo bản Backup trên máy tính với iTunes hoặc 3uTools, đảm bảo dung lượng trống đủ cho bản cập nhật, sạc pin trên mức 50% (100% thì càng tốt), đảm bảo đường truyền internet qua WiFi ổn định (nên reboot lại modem/router để có tốc độ download tốt nhất), kiểm tra tình trạng khóa bảo mật của tài khoản iCloud (tránh trường hợp kẹt tài khoản kích hoạt máy do quên mật khẩu v.v...), tải về firmware iOS 12.4.1 hoặc 13.0 để nhanh chóng khắc phục thiết bị khi gặp phải lỗi treo logo.