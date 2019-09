Xiaomi tung ra bản cập nhật MIUI 11 với những cải tiến đáng chú ý

Thứ Bảy, ngày 28/09/2019 10:40 AM (GMT+7)

Bản cập nhật MIUI 11 sẽ được bắt đầu tung ra từ tuần tới. Một số smartphone của Xiaomi bao gồm dòng Redmi K20, Redmi Note 7, Mi 9-series sẽ là những thiết bị nhận được cập nhật đầu tiên.

MIUI 11 là phiên bản tùy chỉnh mới nhất của Xiaomi, được công bố vào đầu tuần này. MIUI 11 sẽ kế thừa MIUI 10 đi kèm một loạt các nâng cấp. Hơn 40 triệu điện thoại thông minh của Xiao dự kiến sẽ cập nhật MIUI 11. Xiaomi sẽ bắt đầu tung ra phiên bản ổn định của hệ điều hành này theo ba đợt. Đợt đầu tiên vào tháng 10. Công ty đã bắt đầu thử nghiệm phiên bản beta mở của MIUI 11 với người dùng bắt đầu từ hôm nay (28/9).

Những cải tiến trên MIUI 11

Xiaomi đã công bố MIUI 11 cùng với Mi 9 Pro 5G tại một sự kiện ở Trung Quốc. Phiên bản kế tiếp của MIUI mang lại khá nhiều thay đổi trực quan và được tích hợp thêm các tính năng mới.

MIUI 11 được công bố tại một sự kiện ở Trung Quốc

Đầu tiên, MIUI 11 mang đến tính năng mở rộng phông chữ, tự động thu phóng phông chữ và điều chỉnh độ dày của văn bản dựa trên nội dung hiển thị trên điện thoại cùng độ đậm nhạt của ký tự. Từ đó giúp tối ưu hóa mức độ dễ đọc cho người dùng.

Về âm thanh, Xiaomi cũng thêm âm thanh mới lấy cảm hứng từ thiên nhiên vào hệ điều hành MIUI 11 như tiếng chim hót, tiếng côn trùng, tiếng nước chảy, tiếng lửa... để thông báo, mang lại cho người dùng những trải nghiệm mới và tốt hơn.

MIUI 11 sẽ có màn hình Always-on

Về tính năng, MIUI 11 được trang bị thêm hai bộ công cụ văn phòng như Mi Work và Mi Go. Mi Work sẽ tập trung vào khả năng làm việc với tính năng chia sẻ các tập tin kích thước lớn, trình chiếu ra màn hình và kết nối máy in không dây. Với Mi Go, Xiaomi sẽ tập trung vào khả năng di chuyển với chế độ siêu tiết kiệm pin, thanh toán một chạm. Ứng dụng Mi Go hứa hẹn sẽ mang tới thời gian chờ lên đến 24 giờ chỉ với 5% pin.

Ngoài ra, MIUI 11 cũng được bổ sung tính năng hiển thị luôn bật với các hiệu ứng như hình động mới, nhiều chủ đề hơn, văn bản tùy chỉnh và thông báo từ các ứng dụng.

Danh sách điện thoại Xiaomi được cập nhật MIUI 11

Bản cập nhật MIUI 11 sẽ bắt đầu thừ tháng tới với Xiaomi Mi 9, Mi 9 Explorer, Mi 9 SE, Mi Mix 3, Mi Mix 2S, Mi 8, Mi 8 Youth, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 In-display Fingerprint Edition, Mi 8 SE, Mi Max 3, Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro và điện thoại thông minh Redmi 7.

Redmi Note 8 là mẫu điện thoại Xiaomi khá được ưa chuộng ở thị trường Việt Nam

Ở giai đoạn kế tiếp, các smartphone Xiaomi sẽ nhận được bản cập nhật gồm Mi 9 Pro 5G, Mi CC9, Mi CC 9 Meitu Custom Edition, Mi CC9e, Mi MIX 2, Mi Note3, Mi 6, Mi 6X, Redmi 7A, Redmi 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi 6A, Redmi 6 và Redmi S2/Redmi Y2.

Trong đợt cuối cùng, điện thoại Mi Mix, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 5X, Mi 5C, Mi Note2, Mi Play , Mi Max 2 , Redmi Note 8 , Redmi Note 8 Pro, Redmi 5 Plus , Redmi 5 , Redmi 5A , Redmi 4X và Redmi Note 5A sẽ nhận được bản cập nhật MIUI 11.

Đối với chiếc Poco F1, người đứng đầu Pocophone Globa đã xác nhận điện thoại sẽ nhận được bản cập nhật MIUI 11 Alvin Tse.

Vậy với người dùng các thiết bị của Xiaomi, điện thoại sẽ sớm được cập nhật lên hệ điều hành mới nhất. Những tính năng mới trên hệ điều hành sẽ mang lại cho người dùng sự trải nghiệm mới mẻ. Bên cạnh đó, các tính năng mới cũng sẽ mang lại cho người dùng nhiều tiện ích hơn.