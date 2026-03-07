Phần mềm Notepad++ phổ biến trên Windows bị hacker xâm nhập

Việt Nam, Philippines và El Salvador là những quốc gia bị ảnh hưởng trong sự cố xâm nhập phần mềm Notepad++, theo phát hiện mới từ các chuyên gia của nhóm Nghiên cứu và Phân tích Toàn cầu (GReAT) thuộc Kaspersky.

Notepad++ là một phần mềm được cài đặt khá phổ biến trên Windows.

Các mục tiêu bao gồm một nhà cung cấp dịch vụ CNTT tại Việt Nam, một cơ quan chính phủ ở Philippines, một tổ chức tài chính tại El Salvador cùng nhiều người dùng cá nhân khác tại ba quốc gia. Nhóm tấn công đã triển khai ít nhất ba chuỗi lây nhiễm khác nhau, trong đó hai chuỗi chưa từng được ghi nhận trước đây.

Trong quá trình theo dõi, các chuyên gia của Kaspersky đã nhận thấy nhóm tin tặc liên tục thay đổi và nâng cấp bộ công cụ tấn công. Từ tháng 7 - 10/2025, mã độc, hạ tầng máy chủ điều khiển (C&C) và cả phương thức phát tán được thay đổi gần như mỗi tháng, cho thấy mức độ đầu tư và khả năng thích nghi rất cao của kẻ tấn công.

Tin tặc đang khai thác lỗ hổng bảo mật trên Notepad++. (Ảnh minh họa)

Đến ngày 2/2/2026, đội ngũ phát triển Notepad++ xác nhận hạ tầng cập nhật phần mềm đã bị xâm phạm do sự cố liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ. Tuy nhiên, phần lớn các báo cáo đã công bố trước đó chỉ tập trung vào những mẫu mã độc xuất hiện trong tháng 10/2025. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều tổ chức đã bỏ lỡ các chỉ số xâm nhập (IoC) hoàn toàn khác từng được sử dụng trong suốt giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9.

Mỗi chuỗi tấn công sử dụng các địa chỉ IP độc hại, tên miền và cách thức kích hoạt mã độc khác nhau. Do đó, những tổ chức chỉ rà soát hệ thống dựa trên bộ chỉ số xâm nhập được ghi nhận trong tháng 10 có khả năng đã bỏ sót hoàn toàn các đợt lây nhiễm trước đó. Các giải pháp của Kaspersky đã phát hiện và ngăn chặn toàn bộ những cuộc tấn công được xác định tại thời điểm chúng diễn ra.