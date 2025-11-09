130 hành tinh khác tiết lộ sốc về tương lai Trái Đất

Sử dụng dữ liệu từ "thợ săn ngoại hành tinh" TESS của NASA, các nhà nghiên cứu từ University College London (UCL) đã đưa ra những dự báo thú vị về tương lai của Trái Đất.

Họ đã quan sát 456.941 ngôi sao giống Mặt Trời, vừa bước vào giai đoạn hậu dãy chính - tức đã rất già và đã gần về cuối đời - và tìm thấy dấu hiệu của 130 hành tinh khổng lồ quay quanh chúng, bao gồm một số hành tinh đã được xác nhận và cả 33 hành tinh thế giới chưa từng được biết đến.

Các hành tinh lớn có thể bị các sao lùn đỏ - Ảnh: ĐÀI THIÊN VĂN QUỐC TẾ GEMINI

Theo Sci-News, quá trình phân tích đã chỉ ra rằng các hành tinh đó hầu như chỉ hiện diện quanh các ngôi sao chưa kịp biến thành sao khổng lồ đỏ, tức là trạng thái phồng to và nguội đi trước khi sụp đổ thành một sao lùn trắng bé nhỏ.

Điều này cho thấy những hành tinh tương tự quanh các ngôi sao đã ở trạng thái khổng lồ đỏ có thể bị phá hủy từ lâu.

Các tác giả cho rằng sự hủy diệt này xảy ra do lực hấp dẫn giữa hành tinh và ngôi sao, hay còn gọi là tương tác thủy triều.

Khi các ngôi sao phồng to vào cuối đời, tương tác này đã trở nên quá mạnh mẽ đến mức hành tinh bị hút vào ngôi sao và diệt vong.

“Những tương tác này làm hành tinh chậm lại và khiến quỹ đạo của nó co lại, khiến nó xoắn vào trong cho đến khi nó vỡ ra hoặc rơi vào ngôi sao" - đồng tác giả Vincent Van Eylen giải thích.

Mặt Trời của chúng ta cũng được dự đoán là sẽ trở thành sao khổng lồ đỏ trong vòng 5 tỉ năm tới.

“Trái Đất chắc chắn an toàn hơn các hành tinh khổng lồ trong nghiên cứu của chúng tôi, vốn ở gần ngôi sao của chúng hơn nhiều. Không giống như các hành tinh khổng lồ bị mất tích trong nghiên cứu của chúng tôi, Trái Đất có thể sống sót qua giai đoạn sao khổng lồ đỏ của Mặt Trời. Nhưng sự sống trên Trái Đất có lẽ sẽ không” - các tác giả đưa ra dự đoán.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.