Khoa học tiến gần đến ước mơ mọc lại răng như thuở bé

Theo dữ liệu từ Viện Chính sách Sức khỏe Xương Quốc gia Hoa Kỳ, có khoảng 10 triệu người Mỹ trên 50 tuổi mắc bệnh loãng xương, và con số này còn cao hơn với những người có mật độ xương thấp. Ngay cả các phi hành gia cũng gặp phải tình trạng loãng xương nghiêm trọng.

Những người mất răng có thể mọc răng trở lại dựa trên nghiên cứu mới.

Thống kê từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho thấy ít nhất 11% người cao tuổi đã mất toàn bộ răng. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây đã mở ra hy vọng về khả năng đảo ngược tình trạng mất răng và tái tạo xương.

Được công bố trên tạp chí Nature Communications, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng việc điều chỉnh chính xác con đường truyền tín hiệu của tế bào gốc là yếu tố then chốt để các tế bào này phát triển thành nguyên bào xương, từ đó giúp tái tạo xương ổ răng. Các nhà khoa học đã sử dụng chuột biến đổi gen để theo dõi sự phát triển của các tế bào nang răng, từ đó phát hiện rằng những tế bào này chủ yếu trở thành nguyên bào xương và tế bào xương, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành cấu trúc xương gần răng.

Hy vọng 'tái sinh' răng và xương đã đến gần

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng con đường Hedgehog, một yếu tố điều hòa chính trong sự tăng trưởng tế bào, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của xương. Các gen liên quan đến Hedgehog hoạt động mạnh mẽ trong giai đoạn đầu hình thành chân răng và xương, nhưng giảm dần khi chân răng phát triển hoàn chỉnh. Điều này cho thấy sự hình thành xương ổ răng phụ thuộc vào việc tắt tín hiệu Hedgehog đúng thời điểm.

Hedgehog đóng vai trò chính trong việc phát triển của xương.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đã phát hiện rằng các đột biến trong gen liên quan đến Hedgehog có thể gây ra các rối loạn như Hội chứng Gorlin-Goltz. Tuy nhiên, thuốc ức chế Hedgehog, LDE225, đã được FDA phê duyệt và cho thấy khả năng phục hồi sự phát triển bình thường của tế bào xương mà không gây hại cho mô khỏe mạnh. Điều này mở ra cơ hội cho các liệu pháp mới nhằm tái tạo xương và bảo vệ chống lại bệnh nướu nghiêm trọng.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng gen Foxf1 đóng vai trò trung gian quan trọng trong việc kiểm soát sự chuyển đổi của tế bào gốc thành tế bào tạo xương. Việc giảm hoạt động của Foxf1 đã giúp khôi phục mô hình phát triển xương bình thường, cho thấy đây là một mục tiêu tiềm năng cho các phương pháp điều trị tái tạo trong tương lai.

Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng công trình của họ về con đường truyền tín hiệu Hedgehog-Foxf sẽ là nền tảng cho các liệu pháp tiên tiến trong việc tái tạo răng và xương, mang lại hy vọng cho những người bị mất xương.