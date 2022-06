Tìm ra loại trà giúp bạn "mãi mãi tuổi 20"

Thứ Năm, ngày 09/06/2022 08:30 AM (GMT+7) Chia sẻ

Theo các chuyên gia về sức khỏe thì đây là loại trà làm đẹp hiệu quả nhất.

Bạn có muốn bắt đầu ngày mới với một chút caffein để tươi tỉnh hơn vào mỗi sáng không? Tuy nhiên, nếu bạn thích cà phê chứa nhiều đường hoặc nước tăng lực, đồ uống buổi sáng của bạn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe làn da. May mắn thay, trà là một món thay thế tuyệt vời không chỉ vô hại cho làn da của bạn mà còn có thể rất tốt để bạn có vẻ ngoài tươi tắn, rạng ngời hơn. Trên thực tế, có một loại đặc biệt cung cấp rất nhiều lợi ích làm đẹp đáng kinh ngạc.

Để tìm hiểu về loại trà tốt nhất mà bạn có thể uống hàng ngày để làn da trắng sáng hơn, chuyên trang làm đẹp SheFind đã đưa ý kiến tư vấn từ chuyên gia dinh dưỡng Trista Best và bác sĩ da liễu đã được hội đồng chứng nhận, Tiến sĩ Erum N. Ilyas. Cả hai đều khẳng định, trong số các món đồ uống thông dụng, trà xanh là một lựa chọn tuyệt vời để làm đẹp.

Trà xanh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ lượng chất chống oxy hóa cao — và nó đặc biệt tuyệt vời cho làn da của bạn. Chuyên gia dinh dưỡng Trista Best nói: “Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ ngăn ngừa bệnh tật, giảm viêm nhiễm đến tăng cường sức khỏe làn da.

Chất chống oxy hóa cực kỳ mạnh mẽ khi giữ cho trái tim của chúng ta khỏe mạnh, bảo vệ chống lại tác hại của các gốc tự do, giảm nguy cơ bệnh tật và hơn thế nữa. Best giải thích rằng "chúng ta hấp thụ các chất chống oxy hóa này thông qua các hợp chất thực vật, dinh dưỡng thực vật và axit amin trong thực phẩm chúng ta ăn và các loại trà thảo mộc chúng ta uống, như trà xanh."

Tổn thương tế bào do độc tố và các gốc tự do là một trong những nguyên nhân chính gây ra các vấn đề về da. Best lưu ý thêm rằng tác hại của các gốc tự do thường dẫn đến "nếp nhăn, các mảng khô, màu da không đồng đều và mụn". May mắn thay, uống trà thường xuyên là một cách tuyệt vời để bảo vệ cơ thể khỏi tác hại này và ngăn ngừa các biến chứng về da.

Ngoài ra, Ilyas chỉ ra rằng trà xanh có hàm lượng polyphenol cao được gọi là epigallocatechin gallate, hoặc EGCG. Polyphenol này cùng với những chất khác được tìm thấy trong đồ uống mang lại nhiều lợi ích khi nói đến sức khỏe làn da của bạn.

Bà giải thích: “Lợi ích của EGCG là một số nghiên cứu đã chứng minh khả năng ức chế tyrosinase, một loại enzym góp phần hình thành sắc tố da,” và lưu ý rằng uống trà xanh để ức chế enzym này có thể là một cách tuyệt vời để giải quyết vấn đề của chứng tăng sắc tố.

Nếu bạn nghiêm túc về việc gặt hái những lợi ích của loại trà lành mạnh này, Ilyas khuyên bạn nên uống nó vào mỗi buổi sáng. Bà chia sẻ lý do: “Việc bổ sung trà xanh vào thói quen buổi sáng là một cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới của làn da với các chất chống oxy hóa có thể giúp giảm viêm và giúp quá trình phục hồi tự nhiên của da."

Nguồn: http://danviet.vn/tim-ra-loai-tra-giup-ban-mai-mai-tuoi-20-5020229683123128.htmNguồn: http://danviet.vn/tim-ra-loai-tra-giup-ban-mai-mai-tuoi-20-5020229683123128.htm