Chẳng sợ gì chỉ sợ già thì bạn nên bổ sung 4 loại vitamin này

Dưới đây là 4 loại dưỡng chất nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh.

Với rất nhiều loại kem và serum chống lão hóa tuyệt vời trên thị trường, bạn có thể đặt trọn niềm tin vào các sản phẩm mà quên nuôi dưỡng cơ thể bằng các chất dinh dưỡng. Điều quan trọng là phải ăn một chế độ ăn uống cân bằng có nhiều rau, trái cây tươi, nguồn protein và chất béo lành mạnh. Tuy nhiên, nếu làn da gặp vấn đề đáng lo ngại, điều quan trọng khác là bạn cần đánh giá chế độ ăn uống để đảm bảo rằng bạn đang nhận đủ bốn loại vitamin chống lão hóa này, có thể tạo nên sự khác biệt.

Trước khi bắt đầu một chế độ bổ sung vitamin hoặc thực phẩm chức năng, hầu hết các chuyên gia khuyên bạn nên đến gặp bác sĩ để nói về những lo lắng, lựa chọn của bạn. Thậm chí bạn có thể phải xét nghiệm máu để xác định xem bạn có bị thiếu hụt vitamin hay không.

Nếu bạn đang khỏe mạnh và có thể được hưởng lợi từ một số chất bổ sung để giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, thì đây là bốn loại thực phẩm nên có trong danh sách dưỡng chất cần thiết:

Selen

Selen (với liều lượng nhỏ) cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe làn da của bạn vì nó có khả năng trung hòa các gốc tự do gây tổn thương tế bào và khiến da lão hóa nhanh hơn. Khoáng chất vi lượng, được tìm thấy trong các loại thực phẩm như quả hạch Brazil và rau bina, có một số lợi ích sức khỏe, từ giúp chống ung thư đến chữa lành vết bỏng và mụn trứng cá. Tuy nhiên, như một chất chống oxy hóa chống lão hóa, nó là một lựa chọn hàng đầu.

Vitamin E

Giống như selen, vitamin E được tìm thấy trong các chất bổ sung như Spring Valley Vitamin E Softgels ngăn chặn các gốc tự do phá vỡ tế bào và để lại cho bạn các nếp nhăn sớm, đường nhăn và da chảy xệ. Có một lý do tại sao hầu hết các sản phẩm chăm sóc da hứa hẹn bổ sung độ ẩm và giúp chống lão hóa đều chứa vitamin E: nó có hiệu quả.

Vitamin C

Là một chất chống oxy hóa mạnh, vitamin C có khả năng chống lại các gốc tự do tốt hơn hầu hết các loại vitamin và chất bổ sung khác. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng vitamin C có thể ngăn ngừa các dấu hiệu tổn thương do tia UV gây ra như tăng sắc tố và thậm chí đảo ngược một số tổn thương. Ngoài ra, vitamin C có thể giúp hình thành collagen mới, làm cho làn da của bạn mịn màng và nhuận sắc hơn.

Dầu cá Omega-3

Trừ khi bạn đang ăn cá mòi và cá thu hàng ngày, việc bổ sung dầu cá vào thói quen của bạn có thể cải thiện chế độ chăm sóc da của bạn theo nhiều cách. Axit béo omega-3 giữ cho da mềm mại và ngậm nước, đồng thời giảm viêm, có thể giúp chữa lành mụn và bảo vệ chống lại các nếp nhăn và đường nhăn.

