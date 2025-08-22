Á hậu Phương Nga lộ vòng hai lùm lùm khi chăm chồng nằm viện, nghi vấn có "tin vui"

Nam diễn viên Bình An bị chấn thương khớp gối từ tháng 6/2024, tình hình sức khỏe của anh luôn nhận được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Anh bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, phù dây chằng chéo sau và phải nghỉ đá bóng hơn nửa năm.

Bà xã Phương Nga cho biết Bình An vừa trải qua ca phẫu thuật dây chằng và phải sử dụng nạng đến tháng 9 mới có thể đi lại bình thường. Trong thời gian nằm viện, Phương Nga vẫn đăng tải nhiều đoạn video cập nhật tình hình sức khỏe của ông xã.

Đoạn video được Phương Nga đăng tải mới đây ngay lập tức gây chú ý. Nguồn: TikTok Bùi Phương Nga.

Đặc biệt, trong đoạn video ghi lại cảnh Á hậu Phương Nga chăm sóc chồng, diễn viên Bình An đang nằm viện tịnh dưỡng sau ca phẫu thuật dây chằng, cộng đồng mạng không chỉ chú ý đến khoảnh khắc hài hước của cặp đôi mà còn đặc biệt soi vòng hai của nàng hậu.

Bình luận từ phía cư dân mạng.

Theo đó, đa phần cộng đồng mạng cho rằng "vòng hai khác lạ" của Phương Nga là dấu hiệu rõ ràng cho "tin vui", khiến nghi vấn cô mang thai con đầu lòng với Bình An một lần nữa rộ lên.

Cụ thể trong video, Phương Nga viết dòng chú thích giản dị: "Dậy xong ăn hết bát cháo rồi nhé ạ". Khoảnh khắc gần gũi này khiến nhiều người thích thú. Nhưng bên cạnh lời trêu đùa dí dỏm dành cho cặp đôi, sự quan sát tinh tế của người hâm mộ đã đặt dấu hỏi lớn cho vòng hai lùm lùm của cô, đặt câu hỏi rằng: "Liệu nàng hậu đang có "tin vui" với ông xã diễn viên?".

Phương Nga lộ vòng hai lùm lùm khi chăm chồng đang nằm viện. Nguồn: TikTok Bùi Phương Nga.

Nàng hậu chia sẻ khoảnh khắc chăm sóc chồng trên mạng xã hội. Ảnh: FB Bùi Phương Nga.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Á hậu Phương Nga bị bàn tán về nghi vấn mang thai. Năm 2021, không ít lần cô bị soi vòng hai tại sự kiện hay trong các clip. Thời điểm đó, nàng Á hậu chủ động lên tiếng phủ nhận, lý giải dư luận hiểu nhầm do góc chụp hay phom dáng váy không chuẩn. Cộng đồng mạng cũng từng tranh cãi dữ dội, có người cảm thông nhưng cũng không ít trái chiều.

Bình An - Phương Nga là một trong những cặp "diễn viên - nàng hậu" nổi tiếng và được đông đảo khán giả yêu mến của làng giải trí Việt. Cặp đôi kết hôn năm 2022 sau 5 năm hẹn hò, quen nhau từ thời đại học và nhận được nhiều tình cảm của khán giả vì rất xứng đôi, luôn mang đến hình ảnh tích cực, trẻ trung tràn đầy năng lượng.

Hôn nhân của Bình An và Phương Nga luôn nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Ảnh: FB Bùi Phương Nga.

Dù bận rộn, cả hai vẫn có những khoảng thời gian lãng mạn, cùng đi du lịch. Phương Nga cho biết Bình An khiến cô cảm thấy an toàn khi ở bên. Với Phương Nga, 5 năm yêu Bình An là quãng thời gian ngọt ngào, luôn được anh tháp tùng tới những sự kiện lớn nhỏ. Mọi thứ không thay đổi sau khi cả hai kết hôn.

Trên trang cá nhân, Phương Nga - Bình An thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vô cùng hài hước. Không ít lần những bức ảnh "xấu" của Phương Nga được Bình An chia sẻ viral khắp mạng xã hội.

Hiện vẫn chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ phía Á hậu Phương Nga hay diễn viên Bình An, song nhiều người hâm mộ không khỏi háo hức chờ đợi. Nếu tin đồn là sự thật, đây sẽ là một "tin vui" đầy ý nghĩa, càng làm tăng thêm sự ủng hộ dành cho cặp đôi viên mãn nhất nhì Vbiz này.

Phương Nga sinh năm 1998 là Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018 và vào top 10 chung cuộc nhờ khán giả bình chọn. Hiện cô đảm nhận vai trò MC/BTC ở Đài VTV.

Bình An sinh năm 1993 là chàng diễn viên điển trai, nổi tiếng với phim 5S Online, Mối tình đầu của tôi, Chạy trốn thanh xuân...