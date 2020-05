Không cần tốn tiều triệu, 13 thực phẩm giúp sinh collagen tự nhiên cho cơ thể

Thứ Ba, ngày 12/05/2020 15:08 PM (GMT+7)

Nhiều thực phẩm giúp bạn bổ sung collagen tự nhiên, không cần dùng thuốc.

Bổ sung hay ăn collagen?

Ăn uống đóng vai trò lớn trong sự trẻ trung của làn da của bạn. Collagen là protein cung cấp cho da cấu trúc, sự mềm mại và căng. Có nhiều loại collagen, nhưng cơ thể chúng ta chủ yếu bao gồm loại 1, 2 và 3. Khi chúng ta già đi, chúng ta sản xuất ít collagen trong da của chúng ta - dẫn tới xu hướng nếp nhăn và da mỏng chúng ta thấy chúng ta già hơn.

Điều này giải thích sự bùng nổ của các chất bổ sung collagen ngày nay. Nhưng liệu thuốc collagen dạng viên và bột có phải là con đường tốt nhất? Quan trọng hơn nữa là khả năng sử dụng chất dinh dưỡng của cơ thể.

Tại sao bạn nên xem xét thực phẩm đầu tiên khi thiếu hụt collagen

Thực phẩm có tên như nước dùng xương có chứa một dạng collagen sinh học mà cơ thể bạn có thể sử dụng ngay lập tức, làm cho nó vượt trội hơn so với các chất bổ sung, theo chuyên gia dinh dưỡng Carrie Gabriel. Một đánh giá năm 2012 về dinh dưỡng và lão hóa cũng kết luận rằng trái cây và rau quả là phương pháp an toàn và lành mạnh nhất để tăng cường sức khỏe làn da.

Thêm vào đó, vì các chất bổ sung không cần kê đơn phần lớn không được kiểm soát, có lẽ sẽ an toàn hơn khi sử dụng phương pháp ăn kiêng để tăng cường collagen.

Ăn thực phẩm giàu collagen hoặc thực phẩm giúp tăng sản xuất collagen cũng có thể giúp tạo ra các khối xây dựng (axit amin) bạn cần cho mục tiêu da của bạn. Có ba axit amin quan trọng để tổng hợp collagen: proline, lysine và glycine.

1. Nước dùng xương

Trong khi nghiên cứu gần đây cho thấy nước dùng xương có thể không phải là một nguồn collagen đáng tin cậy. Được tạo ra bằng cách đun sôi xương động vật trong nước, quá trình này được cho là chiết xuất collagen. Khi làm món này ở nhà, nêm nước dùng với gia vị để tăng hương vị.

Vì nước dùng xương được làm từ xương và mô liên kết, nó có chứa canxi, magiê, phốt pho, collagen, glucosamine, chondroitin, axit amin và nhiều chất dinh dưỡng khác.

Tuy nhiên, mỗi loại nước dùng xương là khác nhau vì chất lượng của xương được sử dụng cùng với các thành phần khác, cô nói thêm.

Để đảm bảo chất lượng nước dùng của bạn, hãy thử tự làm bằng xương lấy từ nguồn thịt có uy tín.

2. Gà

Có một lý do tại sao nhiều chất bổ sung collagen có nguồn gốc từ thịt gà. Thịt trắng có nhiều mô. (Nếu bạn đã từng cắt một con gà nguyên con, có lẽ bạn đã nhận thấy có bao nhiêu gia cầm mô liên kết.) Những mô này làm cho gà trở thành một nguồn collagen giàu dinh dưỡng.

Một số nghiên cứu đã sử dụng cổ gà và sụn như một nguồn collagen để điều trị viêm khớp.

3. Cá và động vật có vỏ

Giống như các động vật khác, cá và động vật có vỏ có xương và dây chằng làm từ collagen. Một số người chắc chắn collagen có nguồn gốc hải sản là một trong những chất dễ hấp thụ nhất.

Nhưng trong khi bánh sandwich cá ngừ hoặc cá hồi dinnertime vào bữa trưa của bạn chắc chắn có thể bổ sung vào lượng collagen của bạn, hãy lưu ý rằng thịt thịt cá có chứa ít collagen hơn các phần khác.

Những phần của cá có nhiều collagen nhất, như đầu, vảy hoặc nhãn cầu. Trong thực tế người ta đã sử dụng da cá làm nguồn cung cấp collagen peptide.

4. Lòng trắng trứng

Mặc dù trứng không chứa các mô liên kết như nhiều sản phẩm động vật khác, nhưng lòng trắng trứng có số lượng lớn nguồn proline, một trong những axit amin cần thiết cho sản xuất collagen.

5. Trái cây có múi

Vitamin C đóng vai trò chính trong sản xuất nguồn tin cậy pro-collagen, tiền chất của cơ thể đối với collagen. Do đó, nhận đủ vitamin C là rất quan trọng.

Như bạn có thể biết, trái cây họ cam quýt như cam, bưởi, chanh và chanh có đầy đủ chất dinh dưỡng này. Hãy thử một quả bưởi cho bữa sáng, hoặc thêm các múi cam vào món salad.

6. Quả mọng

Mặc dù cam quýt rất giàu hàm lượng vitamin C của nó, quả mọng là một nguồn tuyệt vời khác. Nhìn chung dâu tây thực sự cung cấp nhiều vitamin C hơn cam. Quả mâm xôi, quả việt quất... cung cấp một liều lượng lớn.

Quả mọng có nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi bị hư hại.

7. Trái cây nhiệt đới

Nằm trong danh sách các loại trái cây giàu vitamin C là các loại trái cây nhiệt đới như xoài, kiwi, dứa và ổi. Quả ổi cũng tự hào có một lượng nhỏ kẽm, một yếu tố đồng khác để sản xuất collagen.

8. Tỏi

Tỏi có thể thêm nhiều hơn là hương vị cho món xào và các món mì ống của bạn. Nó cũng có thể thúc đẩy sản xuất collagen của bạn. Theo Gabriel, tỏi có hàm lượng lưu huỳnh cao, đây là một khoáng chất vi lượng giúp tổng hợp và ngăn chặn sự phân hủy collagen.

Nhưng với nhiều lợi ích của nó, đáng cho một phần tỏi trong chế độ ăn uống thông thường của bạn.

Tỏi an toàn với số lượng thường xuyên, nhưng quá nhiều tỏi (đặc biệt là sống) có thể gây ợ nóng, đau dạ dày hoặc tăng nguy cơ chảy máu nếu bạn sử dụng chất làm loãng máu. Tránh ăn nhiều tỏi chỉ vì mục đích bổ sung collagen.

9. Lá xanh

Chúng ta đều biết rau xanh là một nhân tố quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh. Hóa ra, chúng cung cấp nhiều vitamin.

Rau bina, cải xoăn, củ cải và các loại rau xà lách khác có màu xanh từ diệp lục, được biết đến với đặc tính chống oxy hóa.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ chất diệp lục làm tăng tiền chất của collagen trong da, theo Gabriel Gabriel.

10. Đậu

Đậu là một loại thực phẩm giàu protein thường chứa các axit amin cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen. Thêm vào đó, nhiều trong số chúng rất giàu đồng, một chất dinh dưỡng cần thiết cho sản xuất collagen.

11. Hạt điều

Hạt điều là loại hạt làm đầy chứa kẽm và đồng, cả hai đều giúp tăng khả năng tạo collagen của cơ thể.

12. Cà chua

Một nguồn vitamin C khác, một quả cà chua cỡ vừa có thể cung cấp tới gần 30% chất dinh dưỡng quan trọng này cho collagen. Cà chua cũng tự hào với lượng lớn lycopene, mạnh mẽ chất chống oxy hóa cho da.

13. Ớt chuông

Nếu bạn muốn thêm cà chua vào món salad hoặc bánh sandwich, hãy kèm một ít ớt chuông đỏ. Những loại rau chứa nhiều vitamin C này có chứa capsaicin, một hợp chất chống viêm. Điều đó có thể chống lại các dấu hiệu lão hóa.

Đường và carbs tinh chế có thể làm hỏng collagen

Để giúp cơ thể bạn sản xuất collagen tốt nhất, bạn nên dùng các thực phẩm động vật hoặc thực vật có hàm lượng collagen cao hoặc các loại trái cây và rau quả giàu vitamin và khoáng chất.

Các chất dinh dưỡng khác hỗ trợ quá trình sản xuất collagen bao gồm kẽm, vitamin C và đồng. Vì vậy, trái cây và rau quả chứa nhiều vitamin và khoáng chất cũng là người bạn giúp da mềm mại.

Và, để có kết quả thậm chí còn ấn tượng hơn, hãy chắc chắn tránh xa quá nhiều đường và carbohydrate tinh chế. Chúng có thể gây viêm và làm hỏng collagen.

