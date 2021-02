Bạn có thể tự chết mặt nạ tốt nhất trị nhăn mắt từ nguyên liệu trong bếp

Thứ Ba, ngày 09/02/2021 15:16 PM (GMT+7)

Thành phần đơn giản trong nhà bếp giúp bạn tìm thấy lại đôi mắt sáng và tươi tắn.

Ngày Tết cận kề cũng là lúc chúng ta phải đối mặt với nỗi ám ảnh mắt thâm do mải miết với việc chúc tết, cỗ bàn, vui chơi... Tuy nhiên cũng có cách để bạn vừa làm bếp ngày Tết vừa kịp thời giải cứu đôi mắt "gấu trúc".

Trứng là một trong những nguyên liệu làm đẹp nhà bếp yêu thích để trị da lão hoá, thâm quầng. Đắp mặt nạ lòng trắng trứng đơn giản là một cách nhanh chóng, không tốn kém để có được khuôn mặt rạng ngời ngay tức thì! Kết hợp cà rốt và lòng trắng trứng giúp tăng gấp đôi khả năng chống nếp nhăn trong mặt nạ mắt tự làm này (bạn hoàn toàn có thể sử dụng trên toàn bộ khuôn mặt của mình).

Các vitamin và protein trong lòng trắng trứng làm căng và săn chắc da mặt, đặc biệt hiệu quả đối với các vết chân chim quanh mắt. Và cà rốt là một cách tự nhiên để có được retinol, một trong những thành phần chống nếp nhăn tốt nhất. Beta-carotene trong cà rốt được chuyển đổi thành retinol khi thoa lên da, giúp tái tạo tế bào và làm mềm da, khiến đây là loại mặt nạ trị nếp nhăn vùng mắt tốt nhất cho nếp nhăn mà bạn có thể tự làm. Một tips nhỏ là bạn vừa có thể nấu bếp vừa đắp mặt nạ này, như vậy khi hoàn thành xong món ăn cũng là lúc bạn làm sạch da mặt và tươi tắn hơn thấy rõ.

Hướng dẫn làm mặt nạ mắt chống nếp nhăn

Thành phần của mặt nạ mắt chống nếp nhăn

1 lòng trắng trứng 1 thìa cà rốt bào sợi. Sử dụng cà rốt thông thường, không phải cà rốt non sẽ đem tới kết qủa tốt hơn. Lý do là bởi cà rốt non bị mất đi rất nhiều chất dinh dưỡng tự nhiên khi biến thành những hạt nhỏ. 1 thìa nha đam Hướng dẫn

Trộn lòng trắng trứng, cà rốt và nha đam trong một cái bát nhỏ. Dùng nĩa đánh hỗn hợp với nhau cho đến khi sủi bọt (khoảng 1 phút).

Cách sử dụng loại mặt nạ này:

Dùng tay sạch hoặc cọ, thoa mặt nạ xung quanh và dưới mắt. Tránh mi mắt vì bạn không muốn dính vào mắt. Bạn cũng có thể thoa mặt nạ lên toàn bộ khuôn mặt nếu muốn.

Bạn chắc chắn sẽ cảm thấy mặt nạ có đôi chút làm căng da của bạn! Nếu cảm thấy khó chịu, hãy rửa nhẹ bằng nước ấm. Dùng một chiếc khăn mềm và ướt để nhẹ nhàng lau sạch mặt nạ. Kết thúc bằng kem dưỡng ẩm để giúp làn da căng hồng và sáng mịn trông thấy.

