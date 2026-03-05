Xôi Lạc TV bị triệt phá, BLV Quang Huy và Quang Tùng nói điều đáng lo

Ngày 5/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05) thuộc Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 38 người liên quan đến các tội danh "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc".

Hệ thống Xôi Lạc TV bị triệt phá. Ảnh Bộ Công an

Theo cơ quan điều tra, đường dây này hoạt động có tổ chức, vận hành dưới vỏ bọc các công ty công nghệ. Hệ thống website của Xôi Lạc TV phát tán và tiếp sóng trái phép nhiều nội dung thể thao có bản quyền, đồng thời lồng ghép quảng cáo, đường dẫn điều hướng người xem tới các nền tảng liên quan hoạt động cờ bạc, cá độ.

“Điều gì phải đến cũng đã đến”

Chia sẻ về vụ việc, BLV Quang Huy cho rằng việc triệt phá các trang phát bóng đá lậu là điều tất yếu. Theo BLV Quang Huy, trong nhiều năm qua các đài truyền hình phải bỏ ra số tiền rất lớn để mua bản quyền phát sóng các giải đấu lớn, nhưng lại phải cạnh tranh với những kênh phát lậu miễn phí trên Internet.

“Các đài truyền hình làm ăn chân chính đã thiệt thòi rất nhiều. Khi có những trang phát sóng ngoài luồng như vậy, các nhà đài luôn trong tình trạng phấp phỏng. Bỏ ra khoản tiền lớn mua bản quyền nhưng chưa chắc kéo được khán giả”, BLV Quang Huy nhận định.

BLV Quang Huy cũng cho rằng các trang web lậu không chỉ phát sóng trái phép mà còn lồng ghép nội dung liên quan cá cược, dẫn dụ người xem vào các đường dây cờ bạc. Trong khi đó, các đài truyền hình chính thống luôn phải tuân thủ quy định rất chặt chẽ của pháp luật.

“Chỉ cần trên sân xuất hiện bảng quảng cáo cá độ là nhà đài phải xử lý ngay theo quy định. Nhưng các trang lậu thì vẫn ngang nhiên hoạt động nhiều năm. Nói thật, muộn vẫn còn hơn không, nhưng phải thừa nhận là đã quá muộn với nhiều đơn vị truyền hình”, BLV Quang Huy nói.

Xôi Lạc TV dẫn dụ người xem đến các hình thức cá độ. Ảnh Bộ Công an

Lo ngại “lệch chuẩn” văn hóa bình luận bóng đá

Chia sẻ về thực trạng xem bóng đá lậu trên các nền tảng trực tuyến, BLV Trương Anh Ngọc cho rằng nhiều khán giả trẻ đang bị thu hút bởi cách dẫn dắt mang tính giải trí của các kênh phát sóng trái phép.

“Có những CĐV trẻ bảo tôi rằng xem trên ấy vui lắm, họ pha trò rồi này kia. Nhưng đằng sau tất cả những chuyện ấy, họ còn dẫn dụ người ta vào cá độ. Tất cả làm một việc cuối cùng là ăn cắp bản quyền và cá độ. Nó khiến cho các CĐV cảm thấy việc cá độ là chuyện đương nhiên”, BLV Trương Anh Ngọc chia sẻ.

Theo BLV này, việc các nền tảng phát lậu bóng đá tồn tại trong thời gian dài không chỉ gây thiệt hại lớn về bản quyền, mà còn kéo theo nhiều hệ lụy khác, đặc biệt là nguy cơ dẫn dắt người xem, nhất là giới trẻ tiếp cận với các hoạt động cá độ bất hợp pháp.

Bên cạnh vấn đề bản quyền và cá độ bóng đá, BLV Quang Huy còn nhắc tới một hệ lụy khác như sự thay đổi trong cách khán giả cảm nhận và đánh giá bình luận bóng đá. Theo BLV Quang Huy, nhiều người xem quen với phong cách bình luận phóng khoáng, thậm chí tùy tiện trên các trang phát lậu, từ đó vô tình hình thành sự so sánh với bình luận viên của các đài truyền hình chính thống.

“Xem miễn phí nên khán giả dễ có thiện cảm với BLV của các trang lậu. Dần dần, họ mặc định rằng BLV truyền hình phải nói giống như vậy. Điều đó khiến chuẩn mực ngôn ngữ thể thao bị lệch đi”, BLV Quang Huy chia sẻ.

“Hai, ba thế hệ khán giả đã bị ảnh hưởng”

Đồng quan điểm, BLV Quang Tùng cho rằng câu chuyện Xôi Lạc TV không chỉ đơn thuần là vấn đề pháp luật mà còn liên quan đến nhận thức của cộng đồng. BLV Quang Tùng thẳng thắn bày tỏ sự tiếc nuối khi nhiều khán giả lại ủng hộ các kênh phát lậu chỉ vì nội dung mang tính giải trí, “vui và thoải mái” hơn.

“Tôi có cảm giác rất buồn. Trong khoảng 10 năm qua, có tới hai hoặc ba thế hệ khán giả bị ảnh hưởng về chuẩn thưởng thức văn hóa và giải trí, cụ thể là bóng đá”, BLV Quang Tùng nói. BLV Quang Tùng cho rằng ngôn ngữ bình luận trên các trang lậu thường “đời” và thô hơn, thiếu sự kiểm soát cần thiết.

Điều này khiến chuẩn mực bình luận bóng đá dần bị thay đổi, thậm chí ảnh hưởng ngược trở lại các kênh truyền hình chính thống. “Khán giả khi xem bóng đá nên chờ đợi những phân tích chuyên môn từ BLV. Nhưng dần dần, nhiều người lại quen với cách nói quá phóng túng trên các trang lậu. Đó là điều thực sự đáng tiếc”, BLV Quang Tùng nhận định.

Theo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05), hệ thống Xôi Lạc TV đã hoạt động từ khoảng năm 2016, phát lậu nhiều giải thể thao quốc tế. Các tên miền của hệ thống được đăng ký thông qua dịch vụ của GoDaddy và trỏ về máy chủ đặt tại Mỹ.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại liên quan đến hành vi xâm phạm bản quyền. Do vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan nhiều nguồn dữ liệu và kênh trung gian, các con số cụ thể sẽ được công bố sau khi quá trình thẩm định hoàn tất.

Vụ triệt phá đường dây Xôi Lạc TV được xem là một trong những bước đi mạnh tay của cơ quan chức năng trong việc xử lý tình trạng phát sóng thể thao trái phép trên Internet, vấn đề vốn tồn tại nhiều năm qua và gây thiệt hại lớn cho các đơn vị nắm giữ bản quyền hợp pháp.