Son Heung Min gia nhập Los Angeles FC chưa đầy 2 tháng nhưng anh đã thể hiện trình độ vượt trội so với phần còn lại. Hàng loạt bàn thắng được tiền đạo người Hàn Quốc mang đến, khiến cho ánh nhìn của các CĐV không chỉ còn hướng về phía Lionel Messi.
Sức hút của Son Heung Min
Châu Âu không còn là miền đất hứa, ít nhất theo suy nghĩ của Son Heung Min. Anh hiểu thể chất của mình không còn đủ sung mãn để giúp bản thân tiếp tục tỏa sáng ở các giải đấu lớn nhất lục địa già.
Chính vì vậy, việc chọn giải nhà nghề Mỹ MLS để trở thành bến đỗ tiếp theo là quyết định hợp lý. Tiền đạo người Hàn Quốc nhận lương vào khoảng 8,7 triệu USD/năm, con số đứng thứ 3 tại giải.
Nhưng những gì Son Heung Min nhận về dự báo sẽ không chỉ dừng ở mức như vậy. Anh còn hàng tá khoản tiền khác có thể đút túi liên quan đến quảng cáo hay thưởng từ CLB nhờ danh tiếng của mình.
Nên nhớ ở Mỹ, các CĐV không bao giờ ngại chi tiền cho các dịch vụ. Chưa kể tại Los Angeles, cộng đồng người Hàn Quốc vô cùng đông đảo. Bằng chứng là việc các CĐV đã đua nhau mua áo đấu có tên Son Heung Min, từ đó tạo nên kỷ lục bán áo đấu mới tại xứ sở cờ hoa.
Theo nhiều kênh tin tức tại Mỹ và Anh, áo đấu của Son Heung Min ngay trong tuần thứ 2 lên kệ tại các tiệm bán của Los Angeles FC đã trở thành áo đấu bán chạy số 1 của thế giới thể thao.
Tờ New York Times cho biết mặc dù áo đấu của “Sonny” có mức giá lên tới 195 USD/chiếc, áo đấu này đã bán hết veo cả 2 lượt đặt hàng sẵn. Áo đấu của danh thủ xứ Hàn vượt qua cả Messi, lẫn LeBron James và Stephen Curry của bóng rổ, để đứng đầu về số lượng bán ra lẫn doanh thu.
Không chỉ có áo đấu, vé xem trận đấu có mặt Son Heung Min cũng tăng phi mã. Tiêu biểu nhất phải kể đến trận Los Angeles FC gặp San Diego FC trên sân nhà vào ngày 1/9, khi giá vé cao nhất được niêm yết là 300 USD, nhưng về sau đã tăng lên tới 1500 USD.
Cuộc chinh phạt mới ở MLS
Kể từ khi gia nhập Los Angeles FC, Son Heung Min đã ghi 8 bàn và có 2 pha kiến tạo trong 8 lần ra sân. Cú đúp mà anh có được ở trận gần nhất thắng 3-0 St. Louis City SC giúp tiền đạo sinh năm 1992 tạo nên kỷ lục đáng nể ở MLS.
Cụ thể, Son Heung Min cùng tiền đạo Denis Bouanga cùng nhau ghi 17 bàn thắng liên tiếp ở MLS, qua đó tạo nên kỳ tích mới. Kỷ lục cũ được bộ đôi Hany Mukhtar và Sam Surridge của Nashville SC thiết lập với việc cùng nhau ghi 15 bàn thắng liên tiếp vào mùa bóng trước.
Từ ngày có Son Heung Min, Los Angeles FC thực sự “lột xác”. Họ mới thua 1 trận, thắng 5 trận và hòa 2 trận trong số 8 trận có mặt tiền đạo người Hàn Quốc.
Các hậu vệ Ngoại hạng Anh vừa cao to, vừa tốc độ nhưng cũng chẳng thể ngăn cản được Son Heung Min. Chính vì vậy, những cái tên còn kém nổi tiếng tại các đội MLS thật khó để ngăn cản ngôi sao này bùng nổ.
Son Heung Min còn nâng tầm Bouanga, người đá cặp trên hàng công với anh. Trong khoảng thời gian thi đấu với Son Heung Min, Bouanga đã ghi 10 bàn, bao gồm 2 cú hat-trick, qua đó vượt qua huyền thoại Carlos Vela để trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử Los Angeles FC. Bouanga cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử MLS ghi từ 20 bàn trở lên trong 3 mùa giải liên tiếp (mùa giải 2025 ghi 23 bàn).
Chờ ngày chạm mặt Messi
Nhìn sang Messi, người hiện là biểu tượng tại MLS, anh từng có 8 trận đầu tiên chơi cũng rất thăng hoa trong màu áo Inter Miami. Anh ghi 10 bàn và có 2 kiến tạo.
Những con số này tốt hơn một chút so với Son Heung Min, nhưng nên nhớ Messi không có hat-trick nào trong số các trận đó. Phải sang mùa giải thứ 2, anh mới ghi hat-trick đầu tiên cho Inter Miami. Còn Son Heung Min có hat-trick đầu tay cho Los Angeles FC ở trận thứ 6 thi đấu cho CLB này, khi Los Angeles FC hạ Real Salt Lake với tỷ số 4-1.
Các CĐV ắt hẳn trông đợi ngày Son Heung Min cùng Los Angeles FC đối đầu Inter Miami của Messi. Hiện thật khó để dự đoán cuộc đấu đó liệu có thể diễn ra ngay trong mùa giải 2025 không, chỉ có điều tích cực rằng Inter Miami có khả năng cao lọt vào vòng play-off MLS, trong khi Los Angeles FC chắc chắn được thi đấu vòng này.
Kịch bản đẹp nhất chính là khi Los Angeles FC (miền Tây) và Inter Miami (miền Đông) chơi xuất sắc ở giai đoạn play-off của khu vực mỗi đội, qua đó gặp nhau ở chung kết tổng. Dẫu vậy, đây là câu chuyện của tương lai rất xa.
Messi khả năng cao gia hạn hợp đồng đến năm 2026 với Inter Miami, kèm theo tùy chọn ký thêm đến năm 2027. Trong khi đó, Son Heung Min cũng ký hợp đồng đến năm 2027 với Los Angeles FC. Điều này tạo điều kiện để Messi gặp Son Heung Min nhiều hơn trong tương lai, có thể ở Leagues Cup, Champions Cup chứ không chỉ riêng tại MLS.
Son Heung Min từng đối đầu Messi 2 lần vào năm 2018 khi anh chơi cho Tottenham tại vòng bảng Cúp C1. Lúc đó, Spurs có 1 trận hòa 1-1 và thua 2-4 Barcelona. Messi góp 1 bàn trong 2 trận đó, còn Son Heung Min khiêm tốn hơn với 1 pha kiến tạo.
Son Heung Min có thành biểu tượng mới tại MLS?
Phong độ và sức khỏe của Messi đã bị ảnh hưởng rất nhiều khi anh đã ở tuổi 38. Sau mỗi mùa giải, tần suất thi đấu và hiệu suất ghi bàn của “El Pulga” sẽ giảm đi. Bản thân tiền đạo người Argentina cũng đang tính việc khép lại hành trình theo đuổi bóng đá sau kỳ World Cup 2026.
Nhìn sang Son Heung Min, anh dù sao vẫn trẻ hơn Messi tới 5 tuổi. Chưa kể tiền đạo người Hàn Quốc còn có lối sinh hoạt rất lành mạnh, khoa học nên anh có thể duy trì phong độ cao ở MLS trong nhiều năm nữa.
Son Heung Min còn có gương mặt rất điển trai, trông trẻ hơn tuổi 33 của anh. Các nhãn hàng lớn tất nhiên rất quan tâm yếu tố này. Điều đó kết hợp với tài năng xuất chúng của tiền đạo người Hàn Quốc sẽ giúp anh có cơ hội lớn trở thành biểu tượng mới ở MLS, khi ngày Messi nói lời chia tay sân chơi này không còn xa.
Nhiều tờ báo Mỹ ngay hiện tại đã gọi Son Heung Min là cầu thủ hay nhất hiện tại của MLS. Chắc chắn trong tương lai, họ sẽ còn viết về điều đó nhiều hơn nữa.
MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ SON HEUNG MIN
Họ tên: Son Heung Min
Ngày sinh: 8/7/1992 (33 tuổi)
Chiều cao/Cân nặng: 1m83/78kg
Vị trí sở trường: Tiền đạo cánh
Số trận thi đấu (suốt sự nghiệp): 660 trận
Số bàn thắng (suốt sự nghiệp): 246 bàn
Số kiến tạo (suốt sự nghiệp): 118 lần
Các danh hiệu tập thể đạt được: Vô địch Europa League mùa 2024/25, Huy chương vàng ASIAD năm 2018
01/10/2025 08:59 AM (GMT+7)