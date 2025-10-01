Châu Âu không còn là miền đất hứa, ít nhất theo suy nghĩ của Son Heung Min. Anh hiểu thể chất của mình không còn đủ sung mãn để giúp bản thân tiếp tục tỏa sáng ở các giải đấu lớn nhất lục địa già.

Chính vì vậy, việc chọn giải nhà nghề Mỹ MLS để trở thành bến đỗ tiếp theo là quyết định hợp lý. Tiền đạo người Hàn Quốc nhận lương vào khoảng 8,7 triệu USD/năm, con số đứng thứ 3 tại giải.

Nhưng những gì Son Heung Min nhận về dự báo sẽ không chỉ dừng ở mức như vậy. Anh còn hàng tá khoản tiền khác có thể đút túi liên quan đến quảng cáo hay thưởng từ CLB nhờ danh tiếng của mình.