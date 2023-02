Vụ HAGL "doạ" bỏ V-League 2023: Đội bầu Đức có động thái mới nhất

Liên quan đến vụ lùm xùm gây tranh cãi làng bóng đá Việt Nam suốt thời quan qua giữa HAGL và VPF, tối ngày 1/2, đội bóng nhà bầu Đức đã chính thức gửi công văn số 31/CV-HAGL đến Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), để trình bày một số vấn đề liên quan đến quyền lợi nhà tài trợ.

Thầy trò HLV Kiatisak nhiều khả năng vẫn được tham dự V-League 2023.

Theo đó, HAGL đã có những trao đổi, đàm phán với nhà tài trợ chính của mình về các yêu cầu của VPF trong công văn 16/VPF-TrT. Đối tác chính thức của HAGL mùa giải tới đã đưa ra một số yêu cầu và muốn VPF xác nhận lại những nội dung đã đàm phán về quyền lợi nhà tài trợ.

Cụ thể, trang phục thi đấu và tập luyện của HAGL mùa giải tới chỉ in logo nhà tài trợ và không được in chữ “nước tăng lực” cả bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Trên các hạng mục của Bộ nhận diện giải đấu, HAGL chỉ được in logo nhà tài trợ, không được in chữ “nước tăng lực”.

Nội dung trên bảng đèn LED và bảng cứng trên sân Pleiku chỉ sử dụng hình thức chạy logo và hình ảnh sản phẩm nhà tài trợ chính của HAGL, không có chữ “nước tăng lực”. Các hoạt động bên lề ở sân Pleiku chỉ đặt trưng bày sản phẩm của nhà tài trợ chính của V-League 2023.

Bên cạnh đó, nhà tài trợ chính của HAGL chỉ được thực hiện hoạt động phát sản phẩm ở bên ngoài sân đấu. Trong công văn do giám đốc điều hành Nguyễn Tấn Anh ký, HAGL mong muốn sớm nhận được xác nhận từ VPF, để tiếp tục phúc đáp đến nhà tài trợ chính.

Công văn HAGL gửi đến VPF tối 1/2.

Trong trường hợp được VPF và nhà tài trợ chính của V-League 2023 chấp thuận các phương án kể trên, nhiều khả năng đội bóng nhà bầu Đức vẫn tham dự V-League 2023. Trao đổi với báo giới chiều 31/1, ông Nguyễn An, đại diện nhà tài trợ chính V-League 2023 từng phát biểu rằng: “Về quyền lợi cũng như quy định tài trợ độc quyền, xin phép chia sẻ rằng chúng tôi không đặt ra đòi hỏi tài trợ độc quyền mà chỉ là bên kế thừa các quyền lợi dành cho những nhà tài trợ chính từ các mùa trước, trước khi chúng tôi tham dự”.

Trong lúc chờ quyết định chính thức từ phía VPF, thầy trò HLV Kiatisak vẫn đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho lượt trận mở màn V-League 2023. Chiều 1/2, CLB HAGL đã có buổi tập trên sân Pleiku để sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Hà Tĩnh vào ngày 4/2.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/vu-hagl-34doa34-bo-v-league-2023-doi-bau-duc-co-dong-thai-moi-...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/vu-hagl-34doa34-bo-v-league-2023-doi-bau-duc-co-dong-thai-moi-nhat-c28a47588.html