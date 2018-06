Vòng 7 giải hạng Nhất: Khách sẽ lấn chủ?

Thứ Sáu, ngày 08/06/2018 00:15 AM (GMT+7)

Bóng đá Sự kiện:

6 ngày sau trận đại thắng trên sân Công An Nhân Dân, Viettel sẽ tiếp tục phải làm khách trên sân Tự Do của CLB Huế trong trận cầu tâm điểm của vòng 7 giải hạng Nhất quốc gia 2018.

Không chỉ được xem ngôi sao U23 VN tranh tài mà người hâm mộ còn được theo dõi vòng 7 giải hạng Nhất quốc gia trên Bóng đá TV, Thể thao Tin tức HD, On Sports và xem mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng Onme.

“Đội bóng áo lính” Viettel đang bất bại từ đầu mùa (4 thắng/2 hòa) và đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 3 điểm so với đội thứ 2. Chính vì vậy, tiếp đón Viettel tại sân Tự Do, đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Dũng quyết tâm giành chiến thắng để nuôi hy vọng lọt vào top thăng hạng.

CLB Long An chưa biết thua tại giải hạng Nhất mùa này. Tuy nhiên, vấn đề của đội bóng miền Tây là họ chỉ thắng 2/6 trận đã đấu. Để phục vụ tham vọng thăng hạng, Long An không thể “vui” với danh hiệu “vua hòa”. Trước đối thủ là đội cuối bảng Bình Định TMS, đây là cơ hội cho đội chủ sân Tân An giành trọn 3 điểm.

Trận cầu muộn nhất ở vòng đấu thứ 7 là chuyến làm khách dự báo nhiều khó khăn của Đồng Tháp gặp Hà Nội B. Đội chủ nhà nổi tiếng có lối chơi khó chịu, đặc biệt trên sân nhà. Sau 6 vòng đấu, đội bóng Thủ đô chỉ mới thua một trận trước CLB Huế và sẽ là một ẩn số chờ đón thầy trò HLV Công Minh

Để theo dõi những màn so tài đỉnh cao của giải Hạng nhất Quốc gia 2018 , người hâm mộ tải ứng dụng Onme tại địa chỉ: http://onme.vn/app và soạn ONME gửi 191 để xem Truyền hình Onme - Hoàn toàn miễn phí.

Lịch thi đấu vòng 7 giải hạng Nhất quốc gia 2018

16h30 08/06 CLB Bóng đá Huế - Viettel (BĐTV HD)

16h00 08/06 Bình Định TMS - Long An (On Sports)

16h30 08/06 XM Fico Tây Ninh - Công An Nhân Dân

15h30 09/06 Đắk Lắk - Bình Phước

17h00 09/06 Hà Nội B - Đồng Tháp (TTTV, TTTV HD)