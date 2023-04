Vlahovic muốn rời Juventus: Arsenal dễ có ngôi sao giá 75 triệu euro

Tương lai của tiền đạo Dusan Vlahovic của Juventus đang là đề tài được nhiều người quan tâm. Mặc dù mới chuyển sang Juventus hồi tháng 1/2022 nhưng cầu thủ người Serbia đã có ý định tìm bến đỗ mới. Nguyên nhân là bởi Juventus nhiều khả năng không được dự Champions League mùa sau.

Vlahovic đang muốn rời Juventus chỉ sau hơn 1 năm

Hiện tại, thầy trò Allegri mới có được 44 điểm và xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Họ bị ban tổ chức Serie A trừ 10 điểm hồi giữa mùa vì vi phạm tài chính. Để giải quyết tình hình, Juventus chỉ còn cách bán cầu thủ nếu không được tham dự cúp châu Âu. Khi đó, cơ hội ra đi của Vlahovic lại càng lớn. Vậy điểm đến mới tiềm năng của Dusan Vlahovic là đâu?

Theo tạp chí Four Four Two của Anh, Arsenal sẵn sàng đón tiền đạo sinh năm 2000 ngay trong mùa hè này. HLV Mikel Arteta cực kỳ thích lối chơi của cầu thủ người Serbia và từng hỏi mua Vlahovic khi cầu thủ này còn đang chơi cho Fiorentina.

Thành tích ghi bàn ở mùa giải này của Vlahovic là khá thấp. Cầu thủ này mới chỉ có tổng cộng 11 bàn cho Juventus tính trên mọi đấu trường. Tổng số bàn thắng của tiền đạo người Serbia kể từ khi sang “Lão bà” cũng mới chỉ dừng lại ở con số 20 bàn/51 trận.

Tuy nhiên, không nên chỉ dựa vào những con số kể trên để đánh giá khả năng của Vlahovic. Juventus đang thi đấu với sơ đồ chiến thuật 3-5-1-1 nên tiền đạo người Serbia thường có ít cơ hội để dứt điểm.

Vlahovic mới chỉ ghi được 20 bàn sau 51 lần ra sân cho Juventus

Thêm vào đó, những vệ tinh xung quanh Vlahovic không phải là những sự lựa chọn tốt nhất. Cầu thủ được đánh giá có kỹ năng chuyền tốt nhất là Pogba gần như không thi đấu còn Rabiot, Chiesa hay Di Maria đều có xu hướng tự mình dứt điểm hơn là kiến tạo.

Bởi vậy, Vlahovic có ít bàn thắng cũng là điều dễ hiểu. Khi được đặt vào đúng môi trường, cầu thủ này vẫn là chân sút rất lợi hại. Ví dụ đơn giản như 2 trận vòng loại EURO 2024 gần nhất, Vlahovic ghi 3 bàn/ 2 trận cho ĐT Serbia.

Về với Arsenal, tiền đạo này chắc chắn sẽ nhận được nhiều cơ hội bởi "Pháo thủ" đang có lối chơi tấn công cực kỳ máu lửa. Các bên đều hợp ý nên khúc mắc lớn nhất của thương vụ này có lẽ chỉ là giá chuyển nhượng. Hợp đồng của Vlahovic vẫn còn tới năm 2026 và cầu thủ này đang được định giá là 75 triệu euro (theo Transfermarkt). Tuy nhiên, đây không phải là con số quá lớn nếu như Arsenal thực sự muốn đem về một "hổ tướng".

