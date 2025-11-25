Vinicius tiếp tục từ chối gia hạn với Real Madrid, do Alonso "gây thù chuốc oán"

Hợp đồng hiện tại của Vinicius với Real Madrid sẽ hết hạn vào hè năm 2027 và hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận gia hạn. Theo tờ The Athletic (Anh), cầu thủ 24 tuổi đã thông báo với Real Madrid rằng anh sẽ không ký hợp đồng mới trong bối cảnh mối quan hệ với HLV trưởng Alonso vẫn còn căng thẳng.

Mâu thuẫn giữa đôi bên xảy ra ở trận El Clasico vào đầu mùa giải này, khi Vinicius tỏ ra bất mãn sau khi bị thay ra ở hiệp hai. Dù sau đó anh đã lên tiếng xin lỗi công khai, nhưng việc không nhắc đến tên chiến lược gia người Tây Ban Nha lại khiến dư luận thêm phần dậy sóng. Đến tận hiện tại, mối quan hệ giữa họ vẫn ở trạng thái "cơm không lành, canh chẳng ngọt".

Vinicius chưa giải quyết mâu thuẫn với HLV Alonso

Ở trận hòa 2-2 gần đây của Real Madrid trước Elche tại vòng 13 La Liga, Vinicius lại ngồi dự bị và chỉ vào sân ở hiệp hai. HLV Alonso giải thích về quyết định này:

"Chúng tôi đã trao đổi trước rồi. Chúng tôi thường xuyên nói chuyện về việc này. Vinicius hiểu và biết vai trò mình có thể đảm nhiệm. Chúng tôi từng làm vậy ở trận gặp Getafe. Hôm nay toàn đội đều không hài lòng, nhưng tất cả đều tỏ ra rất quyết tâm".

Theo tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha), Vinicius không phải là cầu thủ duy nhất bất mãn với HLV Alonso. Jude Bellingham, Fede Valverde, Endrick và Rodrygo cũng được cho là có mối quan hệ không tốt với HLV Alonso. Rodrygo, người từng bị đồn rời đội suốt mùa hè năm nay mới chỉ mới đá chính 3 trận ở La Liga mùa này. Trong khi đó, tài năng trẻ Endrick nhiều khả năng sẽ được cho mượn sang Lyon vào phiên chợ đông 2026.