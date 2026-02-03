Kết quả bóng đá Udinese - Roma: Bàn thua xui xẻo, hụt suất top 4 (Serie A)

Roma sẽ leo lên top 3 nếu thắng trận này nên mục tiêu của HLV Gasperini không gì khác ngoài tấn công ghi bàn. Tuy nhiên đội khách đã phải nhờ đến thủ môn Svilar để giữ sạch lưới trong 10 phút đầu tiên trước các cú sút xa nguy hiểm của Atta và Ekkelenkamp.

Cú đá phạt đổi hướng của Ekkelenkamp khiến thủ môn Svilar của Roma bó tay

Udinese chơi pressing rất tốt và tiếp tục có cơ hội tốt hơn, phút 26 Davis đã phá bẫy việt vị băng xuống, dụ Svilar ra rồi căng ngang cho Ekkelenkamp, nhưng Mancini giải cứu Roma trong gang tấc khi thò chân ra cắt bóng. Đến phút 38, chủ nhà tiếp tục có cơ hội nhưng Atta sút xa chệch cột dọc.

Roma mở đầu hiệp 2 với cơ hội rất nguy hiểm của Wesley nhưng bị chân của Okoye cản phá. Tuy nhiên ngay sau đó họ thủng lưới một cách rất đen đủi, quả đá phạt của Ekkelenkamp chạm Malen ở trong hàng rào và đổi hướng hoàn toàn khiến Svilar không thể cản được.

Suýt nữa Ekkelenkamp lại ghi bàn từ một quả đá phạt ở phút 76, lần này bóng dội xuống mà không chạm ai đổi hướng nhưng Svilar đã cản phá rất vất vả. Vẫn chỉ dẫn 1 bàn, Udinese tưởng như đã bị gỡ hòa ở phút 89 với pha đánh đầu của Cristante, nhưng Tsimikas đã rơi vào thế việt vị ở pha đưa bóng vào.

Thời gian bù giờ kéo dài tới gần 8 phút và ở phút 90+7, Cristante đã một lần nữa suýt ghi bàn nhưng bị Okoye đổ người cản phá cú dứt điểm trong một pha bóng lộn xộn. Udinese an toàn ở quả phạt góc sau đó và giành trọn 3 điểm để leo lên thứ 9, trong khi Roma dậm chân ở vị trí thứ 5.

Tỷ số trận đấu: Udinese 1-0 Roma (hiệp 1: 0-0).

Ghi bàn (kiến tạo): Ekkelenkamp 49'

Đội hình xuất phát:

Udinese: Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis.

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen.