Video bóng đá U17 Hàn Quốc - U17 UAE: "Phủ đầu" choáng váng, thoát hiểm cuối trận (Giải châu Á)

Khi trận đấu mới trôi qua 8 phút, U17 Hàn Quốc đã phải hứng chịu "gáo nước lạnh", thời điểm Al Jneibi ghi bàn mở tỷ số cho U17 UAE.

U17 Hàn Quốc hòa "hú vía"

Khoảng thời gian tiếp theo, khung thành U17 UAE rung chuyển dữ dội trước sức ép từ U17 Hàn Quốc. Dù vậy, hàng công đội tuyển "Xứ sở kim chi" tỏ ra thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm, khiến những cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Phút 88, thời điểm các cổ động viên Hàn Quốc nghĩ về thất bại thì Ahn Joo-Wan lại sắm vai người hùng với pha lập công quý như vàng, ấn định kết quả hòa 1-1.

Do ở trận đấu cùng bảng, U17 Việt Nam đánh bại U17 Yemen 1-0, U17 Hàn Quốc và U17 UAE ngậm ngùi chia nhau ngôi nhì bảng C, vòng chung kết U17 châu Á.

Chung cuộc: U17 Hàn Quốc 1-1 U17 UAE

Ghi bàn:

U17 Hàn Quốc: Ahn Joo-Wan 88'

U17 UAE: Al Jneibi 8'

Đội hình xuất phát:

U17 Hàn Quốc: Park Ji-Hu, Choi Jae-Hyeok, Seong Min-Su, Jung Ha-Won, Ahn Joo-Wan, Kim Ji-Woo, Kim Ji-Ho, An Sun-Hyun, Moon Ji-Hwan, Choi Min-Jun, Moon Yu-No

U17 UAE: Bentley, Johannes Waimer, Al Meri, Al Mheiri, Al Awani, Salem Bani, Hussain Yousuf Ali, Al Blooshi, El Khoury, Al Jneibi, Adam Mahrous

Xem trọn vẹn các trận đấu trên TV360 tại https://tv360.vn, Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.