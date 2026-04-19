Aston Villa vs Sunderland 19/04/26 - Trực tiếp
3
3
Everton vs Liverpool 19/04/26 - Trực tiếp
1
1
Nottingham Forest vs Burnley 19/04/26 - Trực tiếp
3
1
Hellas Verona vs Milan 19/04/26 - Trực tiếp
0
1
Monaco vs Auxerre 19/04/26 - Trực tiếp
2
2
Manchester City vs Arsenal
-
-
Bayern Munich vs Stuttgart
-
-
Juventus vs Bologna
-
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
-
-
Lecce vs Fiorentina
-
-
Crystal Palace vs West Ham United
-
-
Athletic Club vs Osasuna
-
-
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
-
-
Real Madrid vs Alavés
-
-
Girona vs Real Betis
-
-
Elche vs Atlético de Madrid
-
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
-
-
Burnley vs Manchester City
-
-
Barcelona vs Celta de Vigo
-
-
Real Oviedo vs Villarreal
-
-
Sunderland vs Nottingham Forest
-
-
Fulham vs Aston Villa
-
-
Liverpool vs Crystal Palace
-
-
West Ham United vs Everton
-
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
-
-
Arsenal vs Newcastle United
-
-
Manchester United vs Brentford
-
-

Video bóng đá Thể Công Viettel - HAGL: Tiếc nuối xà ngang, "không chiến" định đoạt (V-League)

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB LPBank HAGL CLB Viettel

(Vòng 19) HAGL chiến đấu kiên cường trong chuyến hành quân tới sân Hàng Đẫy gặp Thể Công Viettel.

   

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thể Côgn Viettel đã gây sức ép về phía khung thành HAGL. Ngay phút 11, trọng tài phải tham khảo VAR để xác định tình huống bóng dường như chạm tay Thanh Nhân trong vòng cấm địa đội khách. Dù vậy, "vua áo đen" quyết định không cho Thể Công Viettel hưởng phạt đền.

Thể Công Viettel thắng nhọc HAGL

Đến phút 19, Văn Tú dứt điểm hiểm hóc từ tình huống lộn xộn trước khung thành HAGL, chỉ tiếc rằng bóng lại tìm đến xà ngang.

Trong khi hàng thủ hoạt động hết công suất, hàng công HAGL không thể tạo ra tình huống đáng chú ý nào bên phần sân Thể Công Viettel.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ HAGL tiếp tục gồng mình chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão từ phía Thể Công Viettel. Dù vậy, "Đội bóng phố núi" chỉ có thể cầm cự đến phút 73, thời điểm Wesley Nata bật cao đánh đầu từ tình huống đá phạt, mở tỷ số trận đấu.

Khoảng thời gian còn lại, đội khách bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Thể Công Viettel, qua đó chấp nhận thất bại 0-1 chung cuộc.

Chung cuộc: Thể Công Viettel 1-0 HAGL

Ghi bàn: Nata 73'

Đội hình xuất phát:

Thể Công Viettel: Văn Việt, Viết Tú, Kyle Colonna, Văn Nam, Tuấn Tài, Hữu Thắng, Văn Tú, Nhật Nam, Nata, Lucao, Pedro Henrique

HAGL: Trung Kiên, Du Học, Quang Kiệt, Jairo, Hữu Nam, Đình Lâm, Vĩnh Nguyên, Marciel, Thanh Nhân, Batista, Hoàng Minh

Công an Hà Nội áp đảo hoàn toàn trước Công an TP HCM dù phải thi đấu trên sân Thống Nhất.

Công an Hà Nội áp đảo hoàn toàn trước Công an TP HCM dù phải thi đấu trên sân Thống Nhất.

-19/04/2026 20:23 PM (GMT+7)
