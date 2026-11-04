Video bóng đá Feyenoord - Inter Milan: Xả giận hậu derby (Cúp C1)

Thua trận derby Milan, các cầu thủ Inter còn phải lên đường sang Hà Lan và chịu lạnh. Dù vậy họ đã chơi rất quyết tâm ngay từ đầu, phút thứ 8 Yann Bisseck đã có bóng ở sát vòng cấm Feyenoord và dứt điểm qua một rừng người mở tỷ số, cũng là bàn thắng đầu tiên của anh ở Cúp C1.

Bisseck có bàn đầu tiên ở Cúp C1 với pha dứt điểm như một tiền đạo

Inter tỏ ra khá thoải mái sau khi dẫn bàn, dù vậy họ được phen giật mình ở phút 31 khi Joan Martinez phải cản phá cú dứt điểm góc gần của Hadj Moussa. Nhưng 3 phút sau đội khách đã yên tâm hơn, Spence từ cánh phải có vẻ đã dứt điểm nhưng bóng đổi hướng và được Esposito đánh đầu từ khoảng 4m, chủ nhà khiếu nại lỗi kéo áo nhưng VAR xác nhận bàn thắng.

Hiệp 2 càng dễ hơn nữa cho Inter, Zielinski phút 54 đã đột phá trước khi sút xa nâng tỷ số lên 3-0. Esposito ghi bàn ở phút 66 bị bắt việt vị, và tỷ số 3-0 rốt cuộc được giữ nguyên tới tan cuộc.

Tỷ số trận đấu: Feyenoord 0-3 Inter Milan.

Ghi bàn (kiến tạo): Bisseck 8', Esposito 34', Zielinski 54'

Đội hình xuất phát:

Feyenoord: Ernst; Read, Kraaijeveld, Marmol, Javi Lopez; Zechiel, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

Inter Milan: Joan Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.