Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

AEK Athens vs Real Madrid
Logo AEK Athens - AEK AEK Athens
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fenerbahçe vs Liverpool
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
RB Leipzig vs Manchester City
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Borussia Dortmund vs Real Betis
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Porto vs Napoli
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Sociedad vs Olympique Lyonnais
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Milan vs Ferencváros
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Bayer 04 Leverkusen vs Olympique Marseille
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
AZ vs Juventus
Logo AZ - AZ AZ
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-

Video bóng đá Feyenoord - Inter Milan: Xả giận hậu derby (Cúp C1)

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2026/27 Inter Milan

(Vòng bảng, UEFA Champions League) Inter Milan xả cơn tức sau trận thua derby Milan với màn trình diễn khá tưng bừng ở Hà Lan.

  

Thua trận derby Milan, các cầu thủ Inter còn phải lên đường sang Hà Lan và chịu lạnh. Dù vậy họ đã chơi rất quyết tâm ngay từ đầu, phút thứ 8 Yann Bisseck đã có bóng ở sát vòng cấm Feyenoord và dứt điểm qua một rừng người mở tỷ số, cũng là bàn thắng đầu tiên của anh ở Cúp C1.

Bisseck có bàn đầu tiên ở Cúp C1 với pha dứt điểm như một tiền đạo

Bisseck có bàn đầu tiên ở Cúp C1 với pha dứt điểm như một tiền đạo

Inter tỏ ra khá thoải mái sau khi dẫn bàn, dù vậy họ được phen giật mình ở phút 31 khi Joan Martinez phải cản phá cú dứt điểm góc gần của Hadj Moussa. Nhưng 3 phút sau đội khách đã yên tâm hơn, Spence từ cánh phải có vẻ đã dứt điểm nhưng bóng đổi hướng và được Esposito đánh đầu từ khoảng 4m, chủ nhà khiếu nại lỗi kéo áo nhưng VAR xác nhận bàn thắng. 

Hiệp 2 càng dễ hơn nữa cho Inter, Zielinski phút 54 đã đột phá trước khi sút xa nâng tỷ số lên 3-0. Esposito ghi bàn ở phút 66 bị bắt việt vị, và tỷ số 3-0 rốt cuộc được giữ nguyên tới tan cuộc.

Tỷ số trận đấu: Feyenoord 0-3 Inter Milan.

Ghi bàn (kiến tạo): Bisseck 8', Esposito 34', Zielinski 54'

Đội hình xuất phát: 

Feyenoord: Ernst; Read, Kraaijeveld, Marmol, Javi Lopez; Zechiel, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

Inter Milan: Joan Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.

Trực tiếp bóng đá MU - Roma: Cunha nhận thẻ đỏ (Cúp C1) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá MU - Roma: Cunha nhận thẻ đỏ (Cúp C1) (Hết giờ)

(Lượt 4 vòng bảng Cúp C1) Man United bảo vệ thành quả khi chỉ còn 10 người.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/video-bong-da-feyenoord-inter-milan-xa-gian...

-04/11/2026 04:00 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2026/27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN