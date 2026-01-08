Video bóng đá Napoli - Verona: McTominay giải nguy kịp thời (Serie A)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Milan vs Genoa
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Video bóng đá Napoli - Verona: McTominay giải nguy kịp thời (Serie A)

Sự kiện: Serie A 2025-26 S.S.C Napoli

Napoli có hiệp một thảm họa nhưng McTominay đã sắm vai đầu tàu trong hiệp hai.

  

Napoli tiếp đón Verona trên sân nhà ở vòng 19 Serie A với kỳ vọng giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, đội khách mới là những người thi đấu tốt hơn trong hiệp một. Phút 16, Frese có pha đánh gót điệu nghệ để mở tỉ số sau đường căng ngang của Niasse.

McTominay lại sắm vai "đầu tàu" cho Napoli

McTominay lại sắm vai "đầu tàu" cho Napoli

Thảm họa với Napoli vẫn chưa dừng lại ở đó. Phút 27, Politano để bóng chạm tay trong vòng cấm và tổ VAR đã tư vấn. Verona được hưởng phạt đền và Orban hoàn thành tốt nhiệm vụ trên chấm 11m. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Napoli dồn lên tấn công tìm bàn gỡ. Họ sớm tìm được bàn gỡ đầu tiên sau pha đánh đầu của McTominay ở phút 54. Tuy nhiên, chủ nhà khá vất vả trong khâu tìm bàn gỡ thứ hai.

Phút 72, Hojlund đỡ bóng và vô lê tung lưới đối thủ nhưng bàn thắng bị từ chối. Trọng tài cho rằng tiền đạo người Đan Mạch đã vô tình để bóng chạm tay trước đó. Những nỗ lực của Napoli cuối cùng được đền đáp ở phút 82. Di Lorenzo có pha đá nối cực nhanh để cân bằng tỉ số. Chung cuộc, 2 đội chia điểm trong trận cầu có 4 bàn thắng.

Tỉ số chung cuộc: Napoli 2-2 Verona (H1: 0-2)

Ghi bàn: 

Napoli: McTominay 54', Di Lorenzo 82'

Verona: Frese 16', Orban 27' (phạt đền)

Đội hình xuất phát

Napoli: Milinkovic Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez, Elmas, Lang, Hojlund

Verona: Montipo, Nunez, Bella Kotchap, Valentini, Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese, Sarr, Orban

08/01/2026 04:28 AM (GMT+7)
