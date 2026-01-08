Video bóng đá Napoli - Verona: McTominay giải nguy kịp thời (Serie A)

Napoli tiếp đón Verona trên sân nhà ở vòng 19 Serie A với kỳ vọng giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, đội khách mới là những người thi đấu tốt hơn trong hiệp một. Phút 16, Frese có pha đánh gót điệu nghệ để mở tỉ số sau đường căng ngang của Niasse.

McTominay lại sắm vai "đầu tàu" cho Napoli

Thảm họa với Napoli vẫn chưa dừng lại ở đó. Phút 27, Politano để bóng chạm tay trong vòng cấm và tổ VAR đã tư vấn. Verona được hưởng phạt đền và Orban hoàn thành tốt nhiệm vụ trên chấm 11m. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Napoli dồn lên tấn công tìm bàn gỡ. Họ sớm tìm được bàn gỡ đầu tiên sau pha đánh đầu của McTominay ở phút 54. Tuy nhiên, chủ nhà khá vất vả trong khâu tìm bàn gỡ thứ hai.

Phút 72, Hojlund đỡ bóng và vô lê tung lưới đối thủ nhưng bàn thắng bị từ chối. Trọng tài cho rằng tiền đạo người Đan Mạch đã vô tình để bóng chạm tay trước đó. Những nỗ lực của Napoli cuối cùng được đền đáp ở phút 82. Di Lorenzo có pha đá nối cực nhanh để cân bằng tỉ số. Chung cuộc, 2 đội chia điểm trong trận cầu có 4 bàn thắng.

Tỉ số chung cuộc: Napoli 2-2 Verona (H1: 0-2)

Ghi bàn:

Napoli: McTominay 54', Di Lorenzo 82'

Verona: Frese 16', Orban 27' (phạt đền)

Đội hình xuất phát

Napoli: Milinkovic Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez, Elmas, Lang, Hojlund

Verona: Montipo, Nunez, Bella Kotchap, Valentini, Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese, Sarr, Orban