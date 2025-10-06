Video bóng đá Napoli - Genoa: Hojlund tỏa sáng, ngược dòng đẳng cấp (Serie A)

Tiếp đón Genoa trên sân nhà, HLV Antonio Conte quyết định cất tiền vệ trụ cột De Bruyne lên ghế dự bị. Dù vậy, việc thiếu vắng ngôi sao người Bỉ cũng khiến Napoli gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Genoa, bất chấp McTominay, Hojlund hay Neres thi đấu rất năng nổ.

Hojlund không ngừng "nổ súng"

Tấn công nhiều không ghi bàn, Napoli đã phải trả giá. Phút 33, Ekhator thực hiện pha giật gót đẹp mắt giúp Genoa mở tỷ số.

Bước sang hiệp 2, ban huấn luyện Napoli lần lượt tung De Bruyne, Spinazzola, Gilmour vào sân nhằm tăng cường "hỏa lực". Kết quả, những điều chỉnh này đã mang đến hiệu quả. Phút 57, từ quả tạt bên cánh trái của Spinazzola, hàng thủ Genoa mải theo theo kèm Hojlund mà bỏ quên Anguissa, tạo điều kiện để tiền vệ này băng vào đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Phút 72, De Bruyne chọc khe cho Hojlund băng xuống dứt điểm tung lưới Genoa, tuy nhiên trọng tài không công nhận bàn thắng vì De Bruyne đã việt vị trước đó. Hojlund không phải tiếc nuối quá lâu khi chỉ 3 phút sau, tiền đạo người Đan Mạch nâng tỷ số lên 2-1 sau pha đá bồi nhanh như chớp. Chung cuộc, Napoli giành chiến thắng 2-1 để tạm thời đòi lại ngôi đầu bảng Serie A (15 điểm/6 trận).