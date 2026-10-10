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Kết quả bóng đá Arsenal - Leeds United: Ngược dòng ngoạn mục (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2026-27 Leeds United Video highlight Ngoại hạng Anh

(Vòng 6) Arsenal đã có màn ngược dòng ấn tượng trong hiệp hai để giành chiến thắng nhọc nhằn trước Leeds United, qua đó đưa chiến dịch bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh trở lại đúng hướng.

   

Sau khi khởi đầu hành trình với bảo vệ chức vô địch bằng 4 chiến thắng liên tiếp và chỉ để thủng lưới 1 lần, Arsenal đã phải trải qua quãng nghỉ FIFA Days kéo dài ba tuần trong tâm trạng thất vọng vì thất bại nặng nề 0-3 trước Brighton.

Guimaraes vào sân tư băng ghế dự bị và ghi bàn giúp Arsenal&nbsp;ngược dòng đánh bại Leeds United

Guimaraes vào sân tư băng ghế dự bị và ghi bàn giúp Arsenal ngược dòng đánh bại Leeds United

Với hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ và lối chơi tấn công đầy tự tin, Leeds United hoàn toàn xứng đáng với bàn mở tỷ số, đến ở phút 55 James Justin khiến các CĐV Leeds United vỡ òa khi tung cú dứt điểm quyết đoán từ đường trả bóng ngược của Gabriel Gudmundsson.

Arsenal thi đấu thiếu cảm hứng và có phần bất ổn, nhưng đã tìm được bàn gỡ hòa rất cần thiết. Riccardo Calafiori dứt điểm cận thành thành công sau pha đánh đầu chuyền bóng ngược của Ben White.

Ngay sau đó, HLV Mikel Arteta thực hiện ba sự thay đổi người cùng lúc, trong đó có sự xuất hiện của Bruno Guimaraes, bản hợp đồng trị giá 75 triệu bảng trong mùa hè. Bầu không khí tại sân Emirates, vốn đang trở nên căng thẳng vì sự sốt ruột của người hâm mộ, lập tức thay đổi.

Tám phút sau bàn gỡ hòa, Guimaraes hoàn tất màn ngược dòng bằng pha dứt điểm đầy tự tin từ rìa vòng cấm, khép lại một đợt tấn công phối hợp mượt mà và đẹp mắt của Arsenal.

Chiến thắng này giúp Arsenal có cùng 15 như đội đầu bảng Man City. Tuy nhiên, Man City vẫn giữ ngôi đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại trước chuyến làm khách đầy giông bão trên sân Anfield của Liverpool vào ngày mai (11/10).

Tỷ số chung cuộc: Arsenal 2-1 Leeds United (Hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Arsenal: Calafiori (62', Ben White), Guimaraes (70', Rice)

Leeds United: Justin (55', Gudmundsson)

Đội hình xuất phát

Arsenal: Raya, Ben White, Gabriel, Konsa, Calafiori, Lewis Skelly, Rice, Odegaard, Saka, Madueke, Havertz

Leeds United: Trafford, Elvedi, Muharemovic, Justin, Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson, Okafor, Calvert Lewin

Thống kê trận đấu

Kết quả bóng đá Arsenal - Leeds United: Ngược dòng ngoạn mục (Ngoại hạng Anh) - 2 Arsenal Leeds United Kết quả bóng đá Arsenal - Leeds United: Ngược dòng ngoạn mục (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
13 (6)
11 (5)
Thời gian kiểm soát bóng
58,4%
41,6%
Phạm lỗi
12
20
Thẻ vàng
1
4
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
7
4
Phạt góc
2
4
Cứu thua
4
4

Chấm điểm cầu thủ

Arsenal Kết quả bóng đá Arsenal - Leeds United: Ngược dòng ngoạn mục (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Arsenal - Leeds United: Ngược dòng ngoạn mục (Ngoại hạng Anh) - 5 Leeds United

Điểm

Raya 7.3

Kiến tạo Ben White 7.6

Gabriel 6.2

Konsa 6.7

Ghi bàn Calafiori 6.7

Lewis Skelly 7.1

Kiến tạo Rice 7.2

Thẻ vàng Odegaard 7.0

Saka 7.2

Madueke 7.1

Havertz 6.7

Điểm

7.7Trafford

6.3Elvedi

6.8Muharemovic Thẻ vàng

7.0Justin Ghi bànThẻ vàng

6.7Bogle

7.6Stach

6.9Ampadu Thẻ vàng

6.2Tanaka Thẻ vàng

6.9Gudmundsson Kiến tạo

6.4Okafor

6.5Calvert Lewin

Thay người

Ghi bànGuimaraes 8.2

Timber 6.8

Gyokeres 6.6

Hincapie 6.9

Merino

Thay người

6.3Wilson

6.3Aaronson

6.4Nmecha

7.0Bijol

6.4Bahoya

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

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Liverpool - Man City 11.10

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Liverpool
Man City
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Trước 22:30 ngày 11/10
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Leeds United: Saka phung phí (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Leeds United: Saka phung phí (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 6) Bukayo Saka bỏ lỡ cơ hội đối mặt ngon ăn ở những giây bù giờ cuối trận.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/10/2026 19:25 PM (GMT+7)
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