Kết quả bóng đá Arsenal - Leeds United: Ngược dòng ngoạn mục (Ngoại hạng Anh)

Sau khi khởi đầu hành trình với bảo vệ chức vô địch bằng 4 chiến thắng liên tiếp và chỉ để thủng lưới 1 lần, Arsenal đã phải trải qua quãng nghỉ FIFA Days kéo dài ba tuần trong tâm trạng thất vọng vì thất bại nặng nề 0-3 trước Brighton.

Guimaraes vào sân tư băng ghế dự bị và ghi bàn giúp Arsenal ngược dòng đánh bại Leeds United

Với hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ và lối chơi tấn công đầy tự tin, Leeds United hoàn toàn xứng đáng với bàn mở tỷ số, đến ở phút 55 James Justin khiến các CĐV Leeds United vỡ òa khi tung cú dứt điểm quyết đoán từ đường trả bóng ngược của Gabriel Gudmundsson.

Arsenal thi đấu thiếu cảm hứng và có phần bất ổn, nhưng đã tìm được bàn gỡ hòa rất cần thiết. Riccardo Calafiori dứt điểm cận thành thành công sau pha đánh đầu chuyền bóng ngược của Ben White.

Ngay sau đó, HLV Mikel Arteta thực hiện ba sự thay đổi người cùng lúc, trong đó có sự xuất hiện của Bruno Guimaraes, bản hợp đồng trị giá 75 triệu bảng trong mùa hè. Bầu không khí tại sân Emirates, vốn đang trở nên căng thẳng vì sự sốt ruột của người hâm mộ, lập tức thay đổi.

Tám phút sau bàn gỡ hòa, Guimaraes hoàn tất màn ngược dòng bằng pha dứt điểm đầy tự tin từ rìa vòng cấm, khép lại một đợt tấn công phối hợp mượt mà và đẹp mắt của Arsenal.

Chiến thắng này giúp Arsenal có cùng 15 như đội đầu bảng Man City. Tuy nhiên, Man City vẫn giữ ngôi đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại trước chuyến làm khách đầy giông bão trên sân Anfield của Liverpool vào ngày mai (11/10).

Tỷ số chung cuộc: Arsenal 2-1 Leeds United (Hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Arsenal: Calafiori (62', Ben White), Guimaraes (70', Rice)

Leeds United: Justin (55', Gudmundsson)

Đội hình xuất phát

Arsenal: Raya, Ben White, Gabriel, Konsa, Calafiori, Lewis Skelly, Rice, Odegaard, Saka, Madueke, Havertz

Leeds United: Trafford, Elvedi, Muharemovic, Justin, Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson, Okafor, Calvert Lewin

Thống kê trận đấu

Arsenal Leeds United Sút khung thành 13 (6) 11 (5) Thời gian kiểm soát bóng 58,4% 41,6% Phạm lỗi 12 20 Thẻ vàng 1 4 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 7 4 Phạt góc 2 4 Cứu thua 4 4

Chấm điểm cầu thủ

Arsenal vs Leeds United Điểm Raya 7.3 Ben White 7.6 Gabriel 6.2 Konsa 6.7 Calafiori 6.7 Lewis Skelly 7.1 Rice 7.2 Odegaard 7.0 Saka 7.2 Madueke 7.1 Havertz 6.7 Điểm 7.7Trafford 6.3Elvedi 6.8Muharemovic 7.0Justin 6.7Bogle 7.6Stach 6.9Ampadu 6.2Tanaka 6.9Gudmundsson 6.4Okafor 6.5Calvert Lewin Thay người Guimaraes 8.2 Timber 6.8 Gyokeres 6.6 Hincapie 6.9 Merino Thay người 6.3Wilson 6.3Aaronson 6.4Nmecha 7.0Bijol 6.4Bahoya Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

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