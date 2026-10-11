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"Tam tấu" Chelsea ghi bàn khủng hơn hàng công Real - Bayern

Sự kiện: Premier League 2026-27 Real Madrid Chelsea

Hàng công của Chelsea hiện liên tục khiến các đối thủ phải run sợ, khi họ đạt hiệu suất ghi bàn đáng nể.

   

Hàng công Chelsea quá khủng

Chelsea vừa trải qua chiến thắng mãn nhãn trước Bournemouth với tỷ số 5-1. Trong 5 bàn thắng "The Blues" ghi được, "tam tấu" Joao Pedro - Palmer - Rogers đóng góp trực tiếp tới 4 bàn. Pedro có cú đúp bàn thắng, Palmer có 1 kiến tạo, còn Rogers ghi 1 bàn.

Theo thống kê của Talksport, tổng cộng 3 ngôi sao này của Chelsea đã ghi được 15 bàn và 12 kiến tạo cho Chelsea ở mùa bóng hiện tại. Trong các "tam tấu" hàng đầu khác ở châu Âu, chỉ có Barcelona đạt hiệu suất tấn công tốt hơn Chelsea.

Hàng tấn công của Chelsea thi đấu vô cùng hiệu quả

Hàng tấn công của Chelsea thi đấu vô cùng hiệu quả

Cụ thể, bộ 3 Gordon, Raphinha và Yamal có được 23 bàn thắng và 14 kiến tạo. Họ đang khiến La Liga và cả châu Âu phải run sợ, dù không ai trong số những cầu thủ này là trung phong đích thực. Raphinha vốn có sở trường chạy cánh, nhưng anh lại phát huy hiệu quả ở vị trí số 9.

Hàng công của Real Madrid với những Vinicius, Guler và Mbappe được đánh giá rất cao cả về chuyên môn và giá trị chuyển nhượng, nhưng họ mới có được 10 bàn và 7 kiến tạo. Trong khi đó, hàng công của Bayern Munich với những Kane, Diaz, Olise có 15 bàn, ngang với Chelsea. Tuy nhiên, họ kém về số kiến tạo (7 so với 12).

Tuyến phòng ngự vẫn là vấn đề nan giải

Trở lại với Chelsea, nhờ việc hàng công chơi thăng hoa nên họ đang là đội ghi bàn nhiều thứ 2 tại giải Ngoại hạng Anh với 15 bàn. "The Blues" chỉ kém Brighton khi "Chim mòng biển" nã tới 18 bàn vào lưới các đối thủ. 

Nhưng vấn đề của Chelsea nằm ở hàng phòng ngự. Họ chưa từng giữ sạch lưới ở sân chơi số một xứ sở sương mù. Trong trận thắng Bournemouth, họ giảm thiểu số bàn thua xuống 1 lần và không còn để thủ môn Martinez phải vất vả cản phá quá nhiều. Đó là tín hiệu đáng mừng đối với HLV Alonso. 

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/10/2026 17:53 PM (GMT+7)
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