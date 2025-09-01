Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
02/09/2025

(Vòng 2 Serie A) Juventus giành chiến thắng nhọc nhằn trước Genoa khi Vlahovic ghi bàn duy nhất.

  

Video bóng đá Genoa - Juventus: Hiệp 2 vỡ òa, đeo bám Napoli (Serie A) - 1

Juventus được đánh giá cao hơn nên không bất ngờ khi họ ép sân Genoa liên tục trong hiệp đấu thứ nhất. Nhưng điều đó không đồng nghĩa  "Bà đầm già" thành Turin có thể ghi bàn mở điểm ở 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Những ngôi sao của Juventus tỏ ra rất vô duyên trước khung thành của Genoa. Họ liên tục bỏ lỡ cơ hội. Ngoài ra, cũng cần dành lời khen cho Genoa bởi họ phòng ngự chắc chắn để bảo toàn mành lưới trong hiệp 1.

Phải sang hiệp hai, Juventus mới ghi bàn mở điểm. Kostic đã có tình huống treo bóng chuẩn xác để Vlahovic ghi bàn bằng đầu.

Niềm vui lớn của Juventus

Niềm vui lớn của Juventus

Vào lúc này, Genoa không còn gì để mất. Họ dồn toàn lực nhằm tìm bàn thứ 2. Nhưng Juventus vào thời điểm khó khăn đã thể hiện được bản lĩnh để bảo toàn cách biệt 1 bàn mong manh.

Chiến thắng 1-0 trước Genoa giúp Juventus tiếp tục đeo bám Napoli trên bảng xếp hạng Serie A. "Bà đầm già" thành Turin hiện có cùng 6 điểm với đối thủ.

Tỷ số chung cuộc: Genoa 0-1 Juventus (H1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo): 

Juventus: Vlahovic 73' (Kostic)

Đội hình xuất phát: 

Genoa: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer; Locatelli, Thuram, Kelly, Mario; Conceicao, Yildiz; David

Juventus: Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vazquez, Martin, Frendrup, Stanciu, Masini, Carboni, Ellertsson, Colombo

Theo Phong Đức

Nguồn:

01/09/2025 00:32 AM (GMT+7)
