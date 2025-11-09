Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Video bóng đá Juventus - Torino: Derby của sự vô duyên (Serie A)

Sự kiện: Serie A 2025-26 Juventus F.C
(Vòng 11 Serie A) Trận derby thành Turin chứng kiến chân sút hai đội vô duyên còn các thủ môn quá hay.

  

HLV Spalletti đã có khởi đầu không quá tệ (1 thắng 1 hòa) ở Juventus nhưng đối thủ tiếp theo của ông không dễ, Torino đã bất bại 5 trận liên tiếp (thắng được cả Napoli) trước khi bước vào trận derby Turin.

Juventus chơi ép sân nhưng ít cơ hội và không thắng được hàng thủ lẫn thủ môn của Torino ở hiệp 1

Juventus chơi ép sân nhưng ít cơ hội và không thắng được hàng thủ lẫn thủ môn của Torino ở hiệp 1

Juventus gặp rất nhiều khó khăn trước đội hình được tổ chức rất chặt chẽ của Torino. Dù vậy đội khách không tạo ra được cơ hội nào đáng kể, còn Juventus sang nửa sau hiệp đấu bắt đầu gây được nguy hiểm. Phút 26 Conceicao đã xuống biên phải và trả ra cho Vlahovic đệm, nhưng Maripan chắn bóng cứu nguy cho Torino.

Thủ môn Paleari rất chủ động hóa giải tình huống ở phút 31 khi Koopmeiners đã từ cánh trái mở ra cơ hội cho Khephren Thuram. Đến phút 41, thủ môn này đã dùng những đầu ngón tay của mình để đẩy sạt cột dọc pha cứa lòng của Conceicao. 

Torino không tạo cơ hội nào ở hiệp 1 nhưng đầu hiệp 2 họ đã cho Juventus được phen giật mình, Giovanni Simeone thoát xuống hạ Di Gregorio ở pha đối mặt nhưng anh bị bắt việt vị. Sang phút 57, cậu con nhà Simeone có cú sút bị đổi hướng và Adams đã đánh đầu nối chệch cầu môn Juventus.

Torino tiếp tục tấn công, phút 60 Simeone đánh đầu thẳng vào Di Gregorio từ một quả tạt bên cánh trái, và 3 phút sau anh cướp bóng ở giữa sân, mớm cho Adams quặt bóng loại bỏ Koopmeiners, nhưng cú đặt lòng của Adams lại bị Di Gregorio cản phá. 

Paleari từ chối David

Paleari từ chối David

Đến lượt Juventus đáp trả, chỉ trong vòng hơn 1 phút từ 67 đến 68 thủ môn Paleari đã liên tiếp từ chối các cơ hội của Jonathan David và McKennie. Sang phút 75, hỗn loạn xảy ra trong khu cấm địa Torino, nhưng David lại không thể sút cận thành ở cự ly chỉ 5m. 

Hòa 0-0 khiến Juventus tiếp tục đứng ngoài top 4 Serie A sau vòng này dù các đội xếp trên chưa đá. 

Tỷ số trận đấu: Juventus 0-0 Torino.

Đội hình xuất phát: 

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceiçao; Yildiz, Vlahovic.

Torino: Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Ilic, Casadei, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Simeone.

Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

09/11/2025 00:52 AM (GMT+7)
