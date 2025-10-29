Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Atalanta vs Milan 29/10/25 - Trực tiếp
Logo Atalanta - ATA Atalanta
0
Logo Milan - MIL Milan
1
Roma vs Parma
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Juventus vs Udinese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Lorient vs Paris Saint-Germain
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Inter Milan vs Fiorentina
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Paris FC vs Olympique Lyonnais
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nantes vs Monaco
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Marseille vs Angers SCO
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-

Video bóng đá Frankfurt - Dortmund: Nghẹt thở 120 phút (Cúp Quốc gia Đức)

Sự kiện: Borussia Dortmund

(Vòng 2 Cúp Quốc gia Đức) Frankfurt và Dortmund đã phải phân định thắng thua trong 120 phút để tìm ra đội đi tiếp.

  

Tỷ số chung cuộc: Frankfurt 1-1 Dortmund (Hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Frankfurt: Knauff (7', Gotze)

Dortmund: Brandt (48', Ryerson)

Đội hình xuất phát

Frankfurt: Zetterer; Kristensen, Robin Koch, Theate; Brown, Ritsu Doan, Larsson, Chaibi; Knauff, Gotze, Burkardt

Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Anselmino; Ryerson, Bellingham, Sabitzer, Svensson; Adeyemi, Brandt; Beier

Video bóng đá Dortmund - Cologne: Vỡ òa phút 90+6 (Bundesliga)
Video bóng đá Dortmund - Cologne: Vỡ òa phút 90+6 (Bundesliga)

(Vòng 8 Bundesliga) Dortmund giành 3 điểm nghẹt thở trước Cologne khi ghi bàn vào thời gian bù giờ hiệp hai.

