Video bóng đá Frankfurt - Dortmund: Nghẹt thở 120 phút (Cúp Quốc gia Đức)
(Vòng 2 Cúp Quốc gia Đức) Frankfurt và Dortmund đã phải phân định thắng thua trong 120 phút để tìm ra đội đi tiếp.
Tỷ số chung cuộc: Frankfurt 1-1 Dortmund (Hiệp 1: 1-0)
Ghi bàn (kiến tạo)
Frankfurt: Knauff (7', Gotze)
Dortmund: Brandt (48', Ryerson)
Đội hình xuất phát
Frankfurt: Zetterer; Kristensen, Robin Koch, Theate; Brown, Ritsu Doan, Larsson, Chaibi; Knauff, Gotze, Burkardt
Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Anselmino; Ryerson, Bellingham, Sabitzer, Svensson; Adeyemi, Brandt; Beier
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
29/10/2025 01:52 AM (GMT+7)