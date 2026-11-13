Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Singapore vs Paraguay 13/11/26 - Trực tiếp
Logo Singapore - SGP Singapore
1
Logo Paraguay - PAR Paraguay
1
UAE vs Honduras
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Honduras - HON Honduras
-
Saudi Arabia vs Hàn Quốc
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Qatar vs Australia
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Argentina vs Uruguay
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Trung Quốc vs Malaysia
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Singapore vs Brazil
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Trung Quốc vs Bahrain
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Kyrgyzstan vs Việt Nam
Logo Kyrgyzstan - KGZ Kyrgyzstan
-
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Qatar vs Hàn Quốc
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Saudi Arabia vs Uzbekistan
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Uzbekistan - UZB Uzbekistan
-
Nga vs Venezuela
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Iraq vs Iran
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Iran - IRN Iran
-
Argentina vs Costa Rica
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Chile vs Colombia
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Colombia - COL Colombia
-
Uruguay vs Dominican Republic
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Logo Dominican Republic - DOM Dominican Republic
-
Tây Ban Nha vs Chile
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Chile - CHI Chile
-

Vì sao trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản bị hủy?

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam Đội tuyển Nhật Bản

Vào ngày 13/11, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) đã đưa ra thông báo chính thức về việc hủy bỏ trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản. Trận đấu này vốn được ấn định lịch vào ngày 30/12/2026 nay sẽ không thể diễn ra.

Vì sao trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản bị hủy? - 1

Trong thông báo về việc hủy trận đấu, JFA cho biết: "Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi đã quyết định hủy bỏ trận đấu". Chủ tịch cơ quan điều hành bóng đá Nhật Bản, ông Tsuneyasu Miyamoto cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi sau khi kế hoạch đổ bể. Theo ông, JFA sẽ đánh giá lại toàn bộ kế hoạch hoạt động của đội tuyển trong năm tới.

Trước đó, màn đọ sức với đại diện hùng mạnh đến từ xứ sở mặt trời mọc được giới chuyên môn và người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng sẽ là bài kiểm tra chất lượng, mang lại giá trị chuyên môn cao cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Việc được thi đấu với một trong những đội tuyển hàng đầu châu lục không chỉ giúp các cầu thủ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thực chiến quý báu mà còn là cơ hội để ban huấn luyện rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi.

Tuy nhiên, việc AFC dời Asian Cup 2027 sang cuối năm sau đã kéo theo một loạt xáo trộn. Trận Việt Nam gặp Nhật Bản (thuộc Kirin Challenge Cup 2026) vốn được thiết kế nhằm phục vụ quá trình chạy đà của Nhật Bản cho Asian Cup. Mà khi giải đấu không được tổ chức đúng hẹn thì JFA cũng quyết định thay đổi kế hoạch của mình.

Vì sao trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản bị hủy? - 2

Điều đó cũng có nghĩa HLV Hajime Moriyasu đã lỡ dịp chia tay NHM trên sân nhà. Theo kế hoạch, sau VCK Asian Cup 2027, ông sẽ rời đội nên trận đấu vào ngày 30/12 là dịp cuối cùng HLV Hajime Moriyasu cầm quân tại xứ sở mặt trời mọc. Trận Việt Nam vs Nhật Bản qua đó trở thành dịp để ông tạm biệt những người đã ủng hộ mình suốt nhiều năm qua.

Mọi thứ đã đổ bể. HLV Hajime Moriyasu gần như chắc chắn sẽ rời đi vào thời điểm hợp đồng giữa ông và JFA đáo hạn vào tháng 2/2027, mở đường cho một triều đại mới.

Với đội tuyển Việt Nam, khó khăn chưa dừng lại ở đó. HLV Kim Sang-sik và các học trò còn đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với một trận giao hữu chất lượng khác gặp Qatar, dự kiến diễn ra vào ngày 5/1/2027.

Không chỉ Việt Nam, nhiều đội tuyển cũng thay đổi hoặc hủy kế hoạch giao hữu trong tháng 11 và 12. Indonesia hủy kế hoạch so tài cùng Jordan và Kuwait, trong khi đội tuyển Australia và Jordan chấp nhận dời trận giao hữu ở Saudi Arabia sang Qatar để đảm bảo an ninh. Nhìn chung, với việc sự kiện trọng tâm Asian Cup 2027 điều chỉnh lịch thì gần như mọi hoạt động của bóng đá châu Á cũng sẽ thay đổi theo.

Olaha Mạnh Đức bất ngờ chia tay ĐT Việt Nam sau trận thắng Đài Loan (Trung Quốc)
Olaha Mạnh Đức bất ngờ chia tay ĐT Việt Nam sau trận thắng Đài Loan (Trung Quốc)

Sau chiến thắng trước Đài Loan (Trung Quốc) tại Casper Cup 2026, tiền đạo Olaha Mạnh Đức cùng 3 đồng đội thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM được tạo...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: https://tienphong.vn/vi-sao-tran-giao-huu-giua-doi-tuyen-viet-nam-va-doi-tu...

-13/11/2026 17:09 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN