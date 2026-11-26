Lammens mắc sai lầm, đồng đội chủ động để anh có không gian riêng

Senne Lammens trải qua trận đấu nhiều biến động trước Sporting. Thủ môn người Bỉ cản phá thành công quả phạt đền, nhưng chỉ 75 giây sau, anh lại mắc sai lầm khi quyết định lao ra khỏi khung thành thiếu hợp lý, dẫn đến quả phạt đền thứ hai. Luis Suarez tận dụng cơ hội để ghi bàn.

Kịch bản đáng tiếc tiếp tục xảy ra ở những phút cuối trận. Khi trận đấu còn khoảng 10 phút, Lammens xử lý không tốt một quả tạt, để bóng rơi ngay trước chân Suarez. Tiền đạo người Colombia nhanh chóng tận dụng cơ hội, ghi bàn gỡ hòa, khiến MU không thể giành chiến thắng.

Những sai sót này tiếp tục làm dấy lên lo ngại về phong độ của Lammens trong mùa giải thứ hai tại Manchester. Tuy nhiên, Joshua Zirkzee cho biết các đồng đội không gây thêm áp lực lên thủ môn sau trận đấu mà chủ động để anh có không gian riêng trong phòng thay đồ tại sân Jose Alvalade.

Zirkzee chia sẻ: "Trong thời điểm này, chúng tôi để cậu ấy có không gian riêng. Tôi không chắc cậu ấy có muốn nghe bất cứ điều gì lúc này hay không. Nhưng Senne là một chàng trai tuyệt vời, cậu ấy có tâm lý tốt. Chúng tôi đều biết rằng ở trận đấu tiếp theo, cậu ấy sẽ trở lại với phong độ cao nhất. Và chúng tôi không hòa trận này vì cậu ấy. Tôi cũng là người thích nhìn lại bản thân, và tôi đã không ghi được bàn thắng".

Tiền đạo của MU cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ Lammens sau những sai lầm: "Điều đó có ý nghĩa tất cả. Đội bóng này là một gia đình, vì vậy không ai phải tự mình chịu đựng. Sai lầm là điều có thể xảy ra. Hãy hướng đến trận đấu tiếp theo. Senne là một thủ môn tuyệt vời".

Schmeichel cho rằng Lammens đang mất dần sự tự tin

Cựu thủ môn MU, Peter Schmeichel cũng đưa ra nhận xét thẳng thắn về phong độ hiện tại của Lammens sau trận đấu với Sporting. Theo ông, thủ môn 24 tuổi đang gặp khó khăn về tâm lý sau những sai lầm gần đây.

Lammens từng thể hiện khả năng cản phá đáng chú ý khi cứu thua từ chấm phạt đền, nhưng những tình huống xử lý thiếu chính xác sau đó đã khiến MU đánh mất lợi thế. Schmeichel cho rằng sự thay đổi trong ban huấn luyện, đặc biệt là vị trí huấn luyện viên thủ môn dưới thời Pochettino, có thể là yếu tố giúp Lammens cải thiện phong độ.

Schmeichel chia sẻ với CBS Sports: "Tôi không biết ở thời điểm nào MU nên thay thủ môn. Mauricio Pochettino đã đến, ông ấy mang theo đội ngũ của riêng mình, điều đó đồng nghĩa với việc đội bóng có một huấn luyện viên thủ môn mới. Có thể đây là yếu tố giúp Lammens thay đổi".

Ông cũng liên hệ sự sa sút của Lammens với một sai lầm trong trận đấu của đội tuyển Bỉ gặp Tây Ban Nha tại World Cup, khi Mikel Merino ghi bàn và Bỉ bị loại. Theo Schmeichel, sự cố đó có thể đã ảnh hưởng đến tâm lý của thủ môn trẻ.

"Tôi không biết liệu các bạn có nhớ trận đấu tại World Cup khi cậu ấy đối đầu Tây Ban Nha hay không. Cậu ấy đã mắc một sai lầm nhỏ, Mikel Merino ghi bàn và đội tuyển Bỉ bị loại. Tôi có cảm giác cậu ấy đã mất đi một chút sự tự tin sau sai lầm đó và chưa thực sự hồi phục".

Schmeichel cũng cho rằng thủ môn không thể tự mình giải quyết mọi vấn đề nếu hàng phòng ngự phía trước không hỗ trợ tốt, đặc biệt trong giai đoạn phong độ không ổn định.

"Đáng buồn là khi một thủ môn không ở trạng thái phong độ tốt nhất, cậu ấy cần các hậu vệ phía trước hỗ trợ. Sự thật đáng buồn là họ đã không thể làm được điều đó, và tất nhiên, điều này khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Tôi rất thích cậu ấy, nhưng hôm nay thực sự không phải một ngày thi đấu tốt".

Bruno Fernandes kêu gọi toàn đội cùng chịu trách nhiệm

Đội trưởng Bruno Fernandes lên tiếng bảo vệ đồng đội, đồng thời nhấn mạnh rằng những sai lầm trong bóng đá không phải trách nhiệm của riêng một cá nhân. Theo Fernandes, toàn đội cần cùng chịu trách nhiệm đối với cả những kết quả tích cực lẫn tiêu cực.

"Đó là một phần của bóng đá. Sai lầm là điều luôn có thể xảy ra trong bóng đá, và từ những sai lầm đó, bàn thắng có thể xuất hiện. Nhưng rõ ràng, đây không phải môn thể thao cá nhân, vì vậy mọi người đều phải chịu trách nhiệm về tất cả những gì chúng tôi làm tốt cũng như những gì chúng tôi làm chưa tốt.

Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải hiểu rằng chúng tôi cần sát cánh bên nhau, cả trong những thời điểm tốt đẹp lẫn khó khăn. Điều đó sẽ không làm thay đổi niềm tin mà chúng tôi dành cho nhau".