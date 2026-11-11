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VFF lên tiếng vụ cầu thủ Long An bị cáo buộc dàn xếp ở Cúp Quốc gia

Sự kiện: Cúp quốc gia Việt Nam

Một số thành viên CLB Long An bị điều tra vì nghi can thiệp kết quả các trận đấu, trong đó có cuộc so tài với Nam Định tại Cúp Quốc gia. VFF đã đình chỉ những cá nhân liên quan và cho biết sẽ chờ kết luận của cơ quan chức năng.

C02 nêu cáo buộc liên quan hai trận đấu

Theo Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an), Vũ Chí Công bị cho là đã thông qua Hoàng Nhật Nam, thuộc ban huấn luyện CLB Long An, và Hoàng Danh Ngọc để tiếp cận một số cầu thủ. Cơ quan điều tra cáo buộc nhóm này thống nhất việc các cầu thủ chơi dưới khả năng, làm theo kịch bản đã định. Những cái tên được nêu gồm Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng và Bùi Hoàng Mỹ.

CLB Long An thi đấu giải hạng Nhất 2025/26.

CLB Long An thi đấu giải hạng Nhất 2025/26.

C02 cho biết hai trận có liên quan là Quy Nhơn thắng Long An 4-1 ở Giải hạng Nhất quốc gia hôm 3/10/2025 và Nam Định thắng Long An 2-0 tại Cúp Quốc gia ngày 23/11/2025. Theo hồ sơ điều tra, việc tác động đến diễn biến trận đấu được thực hiện để phục vụ hoạt động đặt cược; tiền công sau đó được chuyển cho những người tham gia.

Vụ việc được làm rõ trong quá trình điều tra một đường dây cá độ thể thao hoạt động tại TP.HCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên cùng một số địa phương khác. C02 xác định Vũ Chí Công, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine, là người điều hành đường dây. Nhóm này bị cáo buộc thuê tài khoản trên các trang cá cược trực tuyến đặt máy chủ ở nước ngoài, đồng thời móc nối với người ở một số câu lạc bộ để tìm cách chi phối kết quả.

C02 cho biết vụ án được khởi tố ngày 27/8. Tại thời điểm công bố thông tin, cơ quan điều tra đã khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc, thu giữ 2 tỷ đồng, 28 điện thoại và các tài liệu liên quan. Ngoài bóng đá, vụ án còn có nội dung điều tra về việc dàn xếp một số trận bóng rổ VBA, gồm trận Da Nang Dragons gặp Nha Trang Dolphins ngày 15/8/2026.

VFF đình chỉ các cá nhân liên quan

Sau khi nhận thông tin về quyết định khởi tố, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định không để những cá nhân liên quan thuộc CLB Long An tham gia các hoạt động bóng đá do liên đoàn quản lý, tổ chức. Biện pháp này có hiệu lực từ ngày 17/9/2026.

Đây là động thái thể hiện quan điểm nhất quán của VFF trong việc kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định và đạo đức trong hoạt động bóng đá. Đồng thời, đây cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa VFF và Cục Cảnh sát hình sự trong Quy chế phối hợp năm 2023, góp phần bảo đảm tính trung thực, công bằng và minh bạch của các giải đấu.

VFF khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, theo dõi diễn biến vụ việc và căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của bóng đá Việt Nam.

VFF yêu cầu các câu lạc bộ, cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài và các thành viên tham gia hoạt động bóng đá nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ nghiêm các quy định của VFF, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp; tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá cược bất hợp pháp hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và sự phát triển lành mạnh của bóng đá Việt Nam.

Video bóng đá Nam Định - Long An: Xuân Son mừng hụt, bước ngoặt thay người (Cúp quốc gia)
Video bóng đá Nam Định - Long An: Xuân Son mừng hụt, bước ngoặt thay người (Cúp quốc gia)

(Vòng 1/8) Dàn sao Nam Định dồn ép nghẹt thở và khiến khung thành đội hạng Nhất rung chuyển trong suốt trận đấu.

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Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: https://nguoiduatin.vn/vff-len-tieng-vu-cau-thu-long-an-bi-cao-buoc-dan-xep...

-11/11/2026 12:59 PM (GMT+7)
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