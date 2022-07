V-League bao giờ mới theo Thai-League trang bị VAR?

Phút thứ 9 từ đường chuyền cánh phải vào, hàng loạt cầu thủ vây quanh quả bóng và tiền đạo Xuân Nam của T. Bình Định bật cao và dùng tay đánh bóng vào lưới. Tất cả diễn ra thật nhanh và ngay cả những người xem trên sân lẫn truyền hình bị lẫn với rừng người, rừng đầu nên cũng không nhận ra tình huống dùng tay ghi bàn của Xuân Nam. Chỉ có các cầu thủ Sài Gòn chạy đến ra hiệu với trọng tài Nguyễn Ngọc Châu nhưng trọng tài này vẫn công nhận bàn thắng ma đấy.

Sân bóng Việt Nam chưa có VAR thì rõ ràng thật khó để xác định tình huống diễn ra rất nhanh trong rừng cầu thủ chen chúc về hướng quả bóng. Thậm chí khi nói về sai lầm của cấp dưới, Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền vận dụng nào là chọn vị trí chưa đúng, phối hợp với trợ lý nhưng trợ lý đứng quá xa không quan sát tốt… nhưng nói như các trọng tài là “cựu còi vàng Nguyễn Ngọc Châu không may trong tình huống trên thì phải chịu”. Cũng cần biết là các trọng tài kể cả trọng tài quốc tế làm nhiệm vụ tại World Cup khi ra sân thường chúc nhau may mắn (Good luck) chứ chẳng ai chúc nhau thành công là vì các trọng tài rất sợ thiếu may mắn gặp những tình huống “xui thì chịu” hay “xui thì chết”.

Trợ lý Ngô Quốc Toản bỏ qua tình huống việt vị dẫn đến cái sai không đáng có là tranh luận bóng đã qua vạch cầu môn trong trận Viettel - Hà Tĩnh.

Các lớp giảng dạy và kể cả lớp nâng cao, chuyên sâu của trọng tài đều thuộc nằm lòng phương châm: “Không rõ ràng thì không tuýt còi!”. Ở đây chắc chắn là trọng tài Châu đã không thấy Xuân Nam dùng tay đánh bóng và các trợ lý của ông cũng không thấy nên chỉ tư vấn theo góc quan sát của mình mà thôi. Đó là lý do mà FIFA sau nhiều lần trăn trở đã đưa VAR vào hỗ trợ trọng tài để giúp họ có quyết định trong những tình huống mà mắt thường theo không kịp nhằm tránh các đội bị thua oan.

Giải U-19 Đông Nam Á đang diễn ra tại Indonesia, tổ trọng tài cũng không công nhận một bàn thắng cho đội Campuchia (trận này đội Campuchia thua Lào 1-2) từ pha dứt điểm bóng đập xà rồi nảy vào bên trong vạch cầu môn cả nửa mét. Thế nhưng trọng tài và đặc biệt là trợ lý di chuyển xuống không kịp tình huống bóng nhanh và mạnh. Kết quả là đích thân lãnh đạo LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) phải gửi thư xin lỗi LĐBĐ Campuchia về tình huống và sai lầm trên của trọng tài.

Khu vực Đông Nam Á chỉ có mỗi Thái Lan với một số sân đã trang bị nhưng vẫn chưa áp dụng vì chưa được FIFA khảo sát về chứng nhận. Bóng đá Việt Nam cụ thể là VPF từng lên kế hoạch trang bị VAR nhưng chưa thể thực hiện khi biết Thai-League đã thực hiện nhưng trục trặc nhiều mặt nên chưa được cấp phép vận hành.

Sân bóng Việt Nam với nhiều CLB từng ca thán công tác trọng tài để nhiều đội chết oan nhưng vẫn chưa thể có VAR.

Không có hay chưa có VAR thì trước mắt công tác trọng tài phải được nâng cấp về nhiều mặt và quan trọng hơn hết là các trọng tài phải tự cứu mình bằng cách hạn chế những sai lầm.

Nguồn: https://plo.vn/v-league-bao-gio-moi-theo-thai-league-trang-bi-var-post688477.htmlNguồn: https://plo.vn/v-league-bao-gio-moi-theo-thai-league-trang-bi-var-post688477.html