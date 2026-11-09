Tiền đạo Việt kiều Williams Minh Hoàng: Từ cậu bé mang dòng máu Việt ở nước Anh đến hành trình tìm về quê mẹ

Williams Minh Hoàng - Dòng máu Việt trong trái tim chàng trai sinh ra ở Liverpool

Trong thế giới bóng đá hiện đại, không hiếm những cầu thủ mang hai dòng máu, trưởng thành tại một quốc gia nhưng cuối cùng lại lựa chọn cống hiến cho quê hương của cha hoặc mẹ. Tuy nhiên, mỗi hành trình trở về đều có một câu chuyện riêng, gắn với gia đình, nguồn cội và những ngã rẽ quan trọng trong sự nghiệp.

Với Williams Minh Hoàng, câu chuyện ấy bắt đầu từ thành phố Liverpool (Anh), nơi anh chào đời ngày 2/4/2007.

Với Williams Minh Hoàng trong màu áo CLB Công an TP.HCM. Ảnh: CLB Công an TP.HCM. Ảnh: FBNV.

Williams có tên đầy đủ là Lee Oliver Grant Williams, cha là người Anh, mẹ mang dòng máu Việt Nam. Theo một số thông tin được truyền thông Việt Nam đăng tải, gia đình bên ngoại của anh có nguồn gốc Việt - Hoa. Chính mối liên hệ gia đình ấy đã tạo nên sợi dây gắn kết đặc biệt giữa chàng trai trưởng thành tại Anh và đất nước Việt Nam xa xôi.

Đáng chú ý, trong cuộc phỏng vấn với Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vào tháng 10/2026, Williams đã trực tiếp chia sẻ về nguồn gốc gia đình, đồng thời đính chính một chi tiết tiểu sử từng bị nhầm lẫn.

"Mẹ và bà ngoại của tôi vốn là người Việt Nam. Nhưng tôi sinh ra ở Liverpool, chắc chắn không phải Manchester", Williams khẳng định.

Lời chia sẻ tuy ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa quan trọng, bởi trước đó không ít trang thông tin bóng đá giới thiệu anh sinh ra tại Manchester.

Williams lớn lên trong môi trường bóng đá Anh, nơi các cầu thủ trẻ phải trải qua quá trình đào tạo khắt khe và cạnh tranh quyết liệt để tìm kiếm cơ hội thi đấu chuyên nghiệp. Với anh, bóng đá không đơn giản là niềm đam mê mà còn là con đường để khẳng định năng lực và xây dựng tương lai.

Theo những thông tin về quá trình đào tạo, Williams từng có thời gian rèn luyện tại Blackburn Rovers trước khi phát triển sự nghiệp ở Stockport County.

Sở hữu chiều cao khoảng 1,90m, thể hình lý tưởng cùng khả năng hoạt động ở vị trí trung phong, Williams có những tố chất phù hợp với bóng đá Anh. Tuy nhiên, thể hình không phải yếu tố duy nhất quyết định sự thành công. Anh còn phải học cách tranh chấp, di chuyển, phối hợp và tận dụng cơ hội trong môi trường mà mỗi vị trí đều có sự cạnh tranh rất lớn.

Dù trưởng thành ở Anh, Williams vẫn mang trong mình nguồn gốc Việt Nam từ gia đình bên ngoại. Và chính nguồn gốc ấy sau này đã mở ra một hướng đi mà có lẽ không nhiều người từng theo dõi anh ở bóng đá Anh dự đoán được.

Những bước chân đầu tiên và lời khuyên từ Harry Kane, Robbie Fowler

Ngày 13/8/2024 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Williams được ra sân cho đội một Stockport County trong trận gặp Blackburn Rovers tại Cúp Liên đoàn Anh.

Đối với một cầu thủ mới 17 tuổi, việc có cơ hội góp mặt ở một giải đấu chính thức của bóng đá Anh là trải nghiệm đáng giá. Dù Stockport County thất bại 1-6, trận đấu vẫn mang ý nghĩa đặc biệt với Williams, bởi anh được trực tiếp cảm nhận sự khác biệt giữa bóng đá trẻ và môi trường thi đấu chuyên nghiệp.

Đầu năm 2025, Williams chuyển tới Warrington Town theo dạng cho mượn nhằm tích lũy kinh nghiệm.

Ngày 25/1/2025, anh có trận ra mắt trong cuộc đối đầu Farsley Celtic. Dù trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, Williams vẫn để lại dấu ấn khi có cú dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc, đồng thời tạo cơ hội cho đồng đội từ một tình huống tạt bóng.

Chưa đầy một tháng sau, ngày 18/2/2025, tiền đạo trẻ ghi bàn đầu tiên cho Warrington Town trong trận gặp Hereford. Đó là sự ghi nhận cho những nỗ lực của cầu thủ đang ở độ tuổi trưởng thành cả về thể chất lẫn tư duy chiến thuật.

Theo thống kê chính thức của Warrington Town, Williams có tổng cộng 16 lần ra sân, trong đó 12 trận đá chính và ghi 3 bàn ở mùa giải 2024/2025.

Những con số chưa phải thành tích nổi bật, nhưng với cầu thủ 17-18 tuổi, đó là cơ hội quan trọng để trải nghiệm bóng đá thực tế, học cách đối mặt áp lực và hoàn thiện bản thân.

Đặc biệt, trước khi đưa ra quyết định sang Việt Nam, Williams còn nhận được những lời khuyên từ hai tên tuổi nổi tiếng của bóng đá Anh là Harry Kane và Robbie Fowler.

Theo thông tin được truyền thông Việt Nam đăng tải vào tháng 8/2025, Williams đã tham khảo ý kiến Harry Kane về hướng phát triển sự nghiệp. Tiền đạo của Bayern Munich động viên cầu thủ trẻ mạnh dạn tìm kiếm cơ hội ở môi trường mới.

Trong khi đó, Robbie Fowler, cựu danh thủ Liverpool và cũng là người từng hướng dẫn Williams, chia sẻ kinh nghiệm thi đấu tại Đông Nam Á. Fowler từng khoác áo Muangthong United ở Thái Lan nên hiểu phần nào những khác biệt giữa bóng đá châu Âu và khu vực.

Đến tháng 9/2026, Williams tiếp tục nhắc lại câu chuyện này khi tiết lộ Harry Kane từng khuyên anh trở về Việt Nam, nơi có nguồn gốc gia đình của mình, để tìm kiếm cơ hội phát triển.

Không phải cầu thủ trẻ nào cũng sẵn sàng rời một môi trường bóng đá quen thuộc để bước sang quốc gia cách xa hàng nghìn kilômét. Nhưng Williams Minh Hoàng đã lựa chọn thử thách, thay vì chỉ chờ đợi cơ hội ở nước Anh.

Williams Minh Hoàng trong màu áo ĐT Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Hành trình trở về quê mẹ và giấc mơ khoác áo ĐT Việt Nam

Tháng 8/2025, Williams đến Việt Nam thử sức trong màu áo Thể Công Viettel. Đó là bước ngoặt lớn đối với chàng trai mới 18 tuổi, khi anh bắt đầu làm quen với điều kiện thời tiết, sinh hoạt, ngôn ngữ và phong cách thi đấu hoàn toàn khác biệt.

Williams sau đó khoác áo CLB Công an TP.HCM, đội bóng giúp anh có cơ hội thể hiện năng lực ở sân chơi V.League.

Những ngày đầu không hề dễ dàng. Cường độ vận động, cách tổ chức lối chơi và đặc biệt là điều kiện thời tiết tại Việt Nam đặt ra những thử thách đối với cầu thủ trưởng thành ở Anh.

Williams từng thừa nhận bóng đá Việt Nam có nhiều tình huống chuyển trạng thái nhanh, đòi hỏi anh phải thích nghi với nhịp độ và cách chơi của các đồng đội.

Tuy nhiên, chính những khó khăn ấy lại trở thành một phần trong quá trình trưởng thành.

Ở mùa giải 2025/2026, Williams dần khẳng định khả năng, ghi 6 bàn tại V.League và góp công giúp Công an TP.HCM giành chức vô địch Cúp Quốc gia.

Từ một cầu thủ trẻ ít được biết đến khi mới đặt chân tới Việt Nam, Williams từng bước chứng minh rằng quyết định trở về quê mẹ không chỉ mang ý nghĩa tình cảm mà còn mở ra cơ hội phát triển sự nghiệp.

Ngày 18/9/2026, một cột mốc đáng nhớ khác xuất hiện khi Williams chính thức được trao quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam và mang tên Williams Minh Hoàng.

Tại buổi lễ, anh bày tỏ niềm hạnh phúc và vinh dự, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành, giúp đỡ mình trong suốt hành trình.

"Từ khi đến Việt Nam, tôi đã đi một chặng đường dài và hy vọng có thể làm cho mọi người tự hào", Williams chia sẻ.

Nhưng niềm vui chưa dừng lại ở đó. Cầu thủ 19 tuổi còn được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Trong trận gặp Philippines, Williams để lại dấu ấn với pha kiến tạo giúp Nguyễn Đình Bắc ghi bàn. Đến trận gặp Pakistan ngày 2/10/2026, anh có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia, góp phần vào chiến thắng 4-2 của ĐT Việt Nam.

Đối với cầu thủ sinh ra và trưởng thành ở Anh, việc được thi đấu cho ĐT Việt Nam đánh dấu một bước tiến lớn. Từ những trận đấu ở các giải hạng thấp của bóng đá Anh, anh đã có cơ hội khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển quê mẹ.

Trong cuộc trò chuyện với FIFA, Williams bày tỏ: "Tôi vô cùng biết ơn và vinh dự khi được đại diện cho Việt Nam. Tôi sẽ luôn cố gắng cống hiến hết mình, thậm chí hơn 100%, để đóng góp cho đội bóng và đất nước này".

Phát biểu ấy cho thấy ý thức trách nhiệm của Williams khi được trao cơ hội thi đấu ở cấp độ đội tuyển.

Ở tuổi 19, Williams Minh Hoàng vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi. Những bàn thắng hay danh hiệu ban đầu chưa đủ để bảo đảm một sự nghiệp thành công lâu dài. Anh cần tiếp tục hoàn thiện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và duy trì phong độ để cạnh tranh vị trí trong đội hình ĐT Việt Nam.

Nhưng bất kể tương lai diễn ra như thế nào, hành trình từ Liverpool đến Việt Nam đã trở thành một chương đặc biệt trong cuộc đời cầu thủ trẻ này.

Williams sinh ra ở nước Anh, được đào tạo trong môi trường bóng đá Anh và từng nhận lời khuyên của những danh thủ nổi tiếng. Thế nhưng, khi đứng trước một ngã rẽ quan trọng của sự nghiệp, anh đã lựa chọn trở về nơi có nguồn gốc gia đình bên ngoại.

Với Williams Minh Hoàng, Việt Nam giờ đây không còn đơn thuần là quê hương của mẹ và bà ngoại. Đó còn là nơi anh đang xây dựng sự nghiệp, nhận được tình cảm của người hâm mộ và từng bước khẳng định bản thân trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Và có lẽ, ý nghĩa lớn nhất của hành trình ấy không chỉ nằm ở những bàn thắng, mà còn ở việc chàng trai mang dòng máu Việt sinh ra tại Liverpool đã tìm thấy một phần quan trọng của cuộc đời mình trên chính quê hương của mẹ.