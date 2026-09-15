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U23 Việt Nam áp đảo U23 Kuwait: Cột dọc rồi xà ngang từ chối bàn thắng

Sự kiện: U23 Việt Nam Asiad 2026

Chỉ trong vài giây, khung thành U23 Kuwait liên tiếp bị đặt vào tình trạng báo động khi Lê Phát hai lần đưa bóng tìm đến khung gỗ.

     

U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép và tổ chức những pha tấn công hướng về khung thành U23 Kuwait. Các học trò HLV Đinh Hồng Vinh tạo ra không ít tình huống nguy hiểm, nhưng may mắn vẫn chưa đứng về phía đội bóng áo đỏ.

Thanh Nhàn khiến khung thành&nbsp;U23 Kuwait rung chuyển

Thanh Nhàn khiến khung thành U23 Kuwait rung chuyển

Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút thứ 8. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Lê Phát bật cao đánh đầu đưa bóng dội cột dọc U23 Kuwait. Bóng bật ra đúng vị trí của tiền đạo U23 Việt Nam và Lê Phát lập tức đá bồi, nhưng cú dứt điểm tiếp theo lại tìm đến xà ngang.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 27, U23 Việt Nam lại đứng trước cơ hội mở tỷ số. Thanh Nhàn vượt qua hậu vệ U23 Kuwait, trước khi tung cú sút chéo góc đầy quyết đoán. Thủ môn U23 Kuwait kịp thời đổ người cản phá, nhưng bóng sau đó vẫn tìm đến cột dọc và đi hết đường biên ngang.

Dù tạo ra nhiều cơ hội, U23 Việt Nam vẫn để U23 Kuwait vượt lên sau pha lập công của Omar Al-Matar. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ nhanh chóng đáp trả khi Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu đẹp mắt, đưa bóng vào lưới và gỡ hòa 1-1.

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên ở phút 90+6, khi Lê Văn Thuận tung cú dứt điểm khiến bóng thêm một lần tìm đến xà ngang U23 Kuwait. Đây là lần thứ tư trong trận đấu khung gỗ cứu thua cho đội bóng Tây Á.

U23 Việt Nam đã tạo ra đủ cơ hội để giành chiến thắng nhưng cuối cùng chỉ có được trận hòa 1-1. Dù tiếc nuối vì 4 lần bóng tìm đến khung gỗ, màn trình diễn của các học trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn cho thấy tinh thần tấn công và khả năng tạo sức ép đáng chú ý trước U23 Kuwait.

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Trước 21:15 ngày 20/09
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Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Kuwait: Tiếc nuối xà ngang (ASIAD) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Kuwait: Tiếc nuối xà ngang (ASIAD) (Hết giờ)

(Bảng C bóng đá nam) Văn Thuận dứt điểm trúng xà ngang U23 Kuwait trong thời gian bù giờ cuối trận.

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Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/09/2026 17:50 PM (GMT+7)
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