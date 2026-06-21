Tuyển Việt Nam sở hữu thông số chưa từng có ở ASEAN Cup

Chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik triệu tập danh sách 28 cầu thủ lên tuyển Việt Nam. So với những đợt tập trung trước đây, chiến lược gia người Hàn Quốc có trong tay lực lượng được đánh giá rất mạnh, không chỉ là về chuyên môn mà còn có thể hình tốt.

Danh sách tuyển Việt Nam có đến 15 cầu thủ cao từ 1m80 trở lên. Đây là một thống kê rất ấn tượng, chưa từng có trong quá khứ. Trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á ngày càng tăng cường lực lượng bằng các cầu thủ nhập tịch, đề cao yếu tố sức mạnh, "Những chiến binh sao vàng" cũng không hề thua kém, thậm chí có phần nhỉnh hơn đối thủ.

Thể hình của tuyển Việt Nam gây chú ý đặc biệt ở hàng phòng ngự. Ở vị trí thủ môn, Trần Trung Kiên sở hữu chiều cao 1m91, trong khi tân binh Patrik Lê Giang cao 1m88, Đặng Văn Lâm (1m89).

Tân binh Hoàng Hên cao 1m82

Ở hàng hậu vệ, Đoàn Văn Hậu cao 1m86, Bùi Hoàng Việt Anh (1m84) đều là những cầu thủ có khả năng tranh chấp tay đôi, không chiến tốt. Bên cạnh đó, Nguyễn Thành Chung (1m82) và Đỗ Duy Mạnh (1m80) cũng có thể hình khá so với mặt bằng chung của bóng đá khu vực. Đáng chú ý, trung vệ Đinh Quang Kiệt có chiều cao lên tới 1m95, trở thành cầu thủ cao nhất tuyển Việt Nam ở đợt tập trung lần này.

Ở hàng tiền vệ, Nguyễn Hoàng Đức sở hữu chiều cao 1m84, Đỗ Hoàng Hên cao 1m82. Còn trên hàng tiền đạo, tất cả 5 chân sút được HLV Kim Sang Sik triệu tập đều cao từ 1m80 trở lên, gồm Nguyễn Tài Lộc (1m88), Nguyễn Xuân Son (1m86), Phạm Gia Hưng (1m81), Nguyễn Trần Việt Cường (1m80) và Nguyễn Đình Bắc (1m80).

Với lực lượng mạnh cả về chuyên môn và thể lực, thể hình, tuyển Việt Nam sẵn sàng hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang Sik hội quân từ ngày 22/6 tại Hà Nội.

Sau thời gian tập luyện trong nước, toàn đội sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2/7 đến 14/7 và thi đấu ba trận giao hữu quốc tế nhằm rà soát lực lượng, hoàn thiện các phương án chuyên môn.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho ASEAN Cup. Ảnh: S.N

Kết thúc chuyến tập huấn, Xuân Son cùng các đồng đội trở về Hà Nội tiếp tục tập luyện trước khi thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18/7 trên SVĐ Thái Nguyên. Đây là cơ hội để Ban huấn luyện rà soát lực lượng và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm ASEAN Cup 2026.

Tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam đá trận ra quân gặp Timor Leste vào ngày 24/7 trên sân khách, sau đó trở về sân nhà tiếp đón Singapore ngày 31/7, rồi tiếp tục làm khách trên sân Indonesia ngày 3/8. Trận đấu cuối vòng bảng của nhà ĐKVĐ gặp Campuchia diễn ra ngày 7/8.