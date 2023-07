Tuyển nữ Việt Nam đối mặt thách thức cực lớn ở New Zealand

12 giờ 30 trưa ngày 10-7 theo giờ Việt Nam, tức 17 giờ 30 cùng ngày theo giờ địa phương New Zealand, tuyển nữ Việt Nam (VN) chạm trán với đồng chủ nhà World Cup 2023 trong điều kiện gặp thách thức với ba “đối thủ cùng lúc.

Đó là thầy trò HLV Mai Đức Chung đối mặt với cái lạnh 10 độ, gió rít, và trời mưa. Cùng với đó là đồng chủ nhà World Cup New Zealand quyết thắng bằng được VN.

HLV Jitka Klimkova và học trò mặc áo dày chống rét khi tập luyện. Ảnh: H.T.M

10 trận rồi, New Zealand không có một chiến thắng nào, nếu thắng VN sẽ tạo một bước đà tâm lý cực tốt cho chủ nhà New Zealand. Tức họ kết thúc chuỗi 10 trận không biết thắng, trong đó có tám trận thua, 900 phút qua 10 trận chỉ ghi được hai bàn thắng.

Điều đáng nói là trước chuỗi 10 trận không thắng đó là trận thắng giao hữu Philippines 2-1 hồi tháng 12. Đó là thời điểm tuyển nữ Philipines đi tìm “kèo thơm” đá giao hữu nhằm mục đích tăng thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA.

Cô trò HLV Jitka Klimkova coi trận giao hữu gặp VN lúc 12 giờ 30 trưa ngày 10-7 là trận bản lề để tạo tâm lý tốt cho đội nhằm chuẩn bị cho trận khai mạc ngày 20-7 New Zealand gặp Na Uy.

Thời tiết hiện nay ở New Zealand đang rất nghiệt ngã cho các cô gái Việt Nam từ vùng nhiệt đới sang, thầy trò Mai Đức Chung ở New Zealand đang rất lạnh, xung quanh 10 độ C, cùng với đó là màu trời xám xịt, mưa phùn, gió rít từng cơn.

Nói về khó khăn này, HLV Mai Đức Chung của VN nói: “Tôi chỉ còn biết trông chờ vào bản tin thời tiết mà LĐBĐ New Zealand cập nhật thường xuyên cho tôi. Đá trong điều kiện thời tiết khốc liệt như thế rõ ràng tuyển nữ Việt Nam!iệt Nam!có nhiều bất lợi hơn”.

Tuyết Dung và các nữ tuyển thủ cũng mặc đồ chống rét khi tập luyện. Ảnh: VFF

Bầu trời vùng đảo Bắc New Zealand đang xám xịt, mưa phùn, gió rít nhiệt độ thấp rất ảm đạm. Mọi người đang trông chờ vào chiều tối mai (theo giờ New Zealand) mọi thứ sẽ tốt lên. Song theo thông tin dự báo thời tiết thì chiều mai trời sẽ tiếp tục lạnh, mây đen nhiều và gió mạnh. Tức dự báo là không có gì khả quan về thời tiết cả.

HLV Klimkova nói rằng, đội của bà đá với VN sẽ coi như một trận đấu của giải để tổng rà soát, New Zealand phải tìm một chiến thắng để tạo tâm lý tốt, chấm dứt chuỗi 10 trận không có nổi một chiến thắng. Như vậy tuyển VN đối đầu cùng lúc ba “đối thủ” rất thách thức, New Zealand thèm khát đánh bại VN, lạnh 10 độ và mưa gió.

HLV Mai Đức Chung hứa đội sẽ chơi...hết mình. HLV Klimkova của New Zealand lại đánh giá cao VN bởi bà đã có băng hình mổ xẻ trận VN giao hữu và thua Đức 1-2 ngày 24-6 vừa qua. Trận New Zealand và Việt Nam diễn ra trên sân McLean ở TP Napier.

