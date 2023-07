Huỳnh Như, "hot girl" Thanh Nhã được website bóng đá nữ ca ngợi trước World Cup

Impetus ra mắt vào tháng 9/2019, là website chuyên về bóng đá nữ được Liên minh thể thao nữ và Kho lưu trữ thư viện Anh công nhận. Website bắt đầu gây tiếng vang nhờ bài viết ủng hộ ngôi sao số 1 đội tuyển Australia, Sam Kerr sau sự kiện cô bị lạm dụng trên mạng xã hội vào tháng 10/2020, có hơn 3.500 lượt đọc trong vòng 48 giờ. Impetus thu hút hàng nghìn độc giả từ khắp nơi trên thế giới mỗi tuần, đặc biệt ở Australia, Anh, Mỹ, Canada, Thụy Điển, Pháp và New Zealand. Vào năm 2023, Website được bình chọn là "Nền tảng kỹ thuật số về bóng đá nữ của năm" tại giải thưởng On Her Side.