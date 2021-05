Tuchel chê Chelsea vô địch Cúp C1 "như ăn trộm", không cần giữ quân đấu Man City

Chelsea sắp có trận gặp Man City ở chung kết Cúp C1 và HLV Tuchel không muốn nghỉ quân.

Chelsea sau trận gặp Aston Villa ở Premier League sẽ chỉ còn 1 trận đấu nữa để kết thúc mùa giải, nhưng là trận đấu quan trọng nhất mùa khi gặp Man City trong trận chung kết Champions League (2h, 30/5). HLV Thomas Tuchel không có nhiều thì giờ để nghĩ quá nhiều về công tác chuẩn bị cho mỗi trận đấu do tính chất quan trọng của các trận vừa qua lẫn trận chung kết sắp tới là như nhau.

Tuchel không muốn xoay vòng và nghỉ quân trước khi Chelsea gặp Man City

Tuy nhiên ông cho biết đội bóng của mình vẫn sẽ có lợi thế nhất định trước khi gặp Man City, bởi mặc dù nhà tân vô địch Premier League có điều kiện để nghỉ quân ở những vòng cuối, đội quân của Tuchel không hẳn được lợi nếu chỉ nghỉ nhiều ngày hơn.

“Nếu bọn tôi đã chắc vé Champions League từ sớm thì e là chúng tôi sẽ đánh mất ít nhiều năng lượng từ việc nghỉ ngơi, các cầu thủ không giữ được sự tập trung. Tôi muốn họ phải cảm nhận được sức ép, phải thức dậy từ sớm để sẵn sàng vào cuộc, phải dứt khoát trong hành động thay vì nghĩ ngợi quá nhiều”, Tuchel nói.

“Cá nhân tôi cũng có thể bị ảnh hưởng vì nghĩ quá nhiều cho đội hình xuất phát trận tới. Ai nên nghỉ, ai nên đá, những câu hỏi đó và quyết định sau này khiến cả đội bóng khó duy trì được phong độ thi đấu liên tục. Tôi không muốn mất một chút nhịp nào mà thay vào đó là chiến đấu cho tới cùng”.

Tuchel sinh ra tại xứ Bavaria nên ông từng có thời gian sống tại Munich và theo dõi Bayern Munich thi đấu. Ông đang ở Munich khi lần gần nhất Chelsea vào chung kết Champions League, trận chung kết năm 2012 giữa họ với Bayern kết thúc với thắng lợi kịch tính cho Chelsea trên chấm luân lưu và mang lại cúp vô địch đầu tiên cho “The Blues”.

Tuchel cho rằng Chelsea không xứng đáng chức vô địch Champions League năm 2012

Tuy nhiên khi được hỏi về kỷ niệm của mình cách đây 9 năm, Tuchel cho biết khi đó ông đã nghĩ đó là một thắng lợi không xứng đáng cho Chelsea. “Tôi nhớ khi đó tôi đang ở nhà mình tại Munich và xem trận đấu đó trên TV. Hãy thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, đó không phải là một chiến thắng xứng đáng, nó giống như một vụ trộm”, Tuchel nói.

Nhà cầm quân người Đức cũng cho biết ông đã xác định mục tiêu của Chelsea trong mùa giải sau. “Chúng tôi muốn mùa tới sẽ nắm ít nhiều thế chủ động trong cuộc đua top 4, chứ không phải ở vào thế đuổi bắt. Tất nhiên mọi chuyện có thể thay đổi ngoài ý muốn, nhưng nếu khởi đầu tốt và thi đấu ổn định thì chúng tôi có thể nắm thế chủ động”, ông nói.

“Thực sự chúng tôi cũng sẽ cần may mắn như bất cứ đội bóng nào, may mắn về chấn thương & thẻ phạt lẫn may mắn trong kết quả trận đấu, bóng đập cột đập xà. Tôi không thể hứa hẹn trước điều gì mà chỉ có thể nói là toàn đội sẽ cố gắng hết mức có thể và giành vị trí an toàn sớm nhất có thể”.

