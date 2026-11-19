Ebrima Tunkara (Tây Ban Nha, CLB: Barcelona): Ebrima Tunkara được giới chuyên môn ví như "Lamine Yamal tiếp theo" của lò La Masia. Anh vừa đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất VCK U17 châu Âu 2026, đồng thời thường xuyên được HLV Hansi Flick đôn lên tập luyện và đăng ký dự bị ở đội một Barcelona tại La Liga. Sở hữu kèo trái ma thuật, khả năng thoát pressing trong không gian hẹp và nhãn quan chiến thuật sắc sảo, Tunkara đã được định giá lên tới 5 triệu euro. Tại U17 World Cup 2026, anh là điểm tựa để Tây Ban Nha chinh phục chức vô địch.

Eduardo Conceicao (Brazil, CLB: SE Palmeiras): Tiếp nối Endrick và Estevao, Eduardo Conceicao là viên ngọc quý tiếp theo được trình làng từ lò đào tạo Palmeiras. Tài năng sinh năm 2009 từng gây sốt khi tỏa sáng tại giải trẻ Copinha trước các đàn anh lứa U20, khiến Palmeiras cài điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 100 triệu euro. Xuất thân từ futsal, Conceicao sở hữu bộ kỹ năng rê dắt ở tốc độ cao biến ảo cùng khả năng chơi tốt mọi vị trí trên hàng công. Anh hiện là mục tiêu tranh giành quyết liệt của Barcelona, PSG và hai đội bóng thành Manchester.

Ibrahim Rabbaj (Morocco, CLB: Chelsea FC): Trưởng thành tại học viện Cobham danh tiếng của Chelsea, Ibrahim Rabbaj tạo nên câu chuyện gây sốt khi từ chối lời mời gọi của người Anh để cống hiến cho quê hương Morocco. Anh là nhân tố chủ chốt giúp đội U18 Chelsea thâu tóm chức vô địch U18 Premier League mùa 2025/26. Thể hình Rabbaj thấp bé nhưng bù đắp bằng trọng tâm thấp, có thể thực hiện những pha ngoặt bóng ở tốc độ xé gió và bản năng săn bàn ấn tượng. Anh từng lập "double hat-trick" (ghi 6 bàn/trận) vào lưới U17 Ai Cập.

Giovanni Baroni (Argentina, CLB: CA Talleres): Khi nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa đang chật vật tìm chỗ đứng ở các giải trẻ, Giovanni Baroni đã có 25 lần ra sân cho đội một CLB CA Talleres tại giải VĐQG Argentina. Tiền vệ mang áo số 10, sở hữu chiều cao 1,85 m được giới tuyển trạch ví như "Javier Pastore mới". Với kèo trái kỹ thuật, khả năng kết nối các tuyến mượt mà và bộ kỹ năng chuyền bóng đa dạng, Baroni là chỗ dựa chuyên môn cho U17 Argentina ở giải đấu trên đất Qatar.

Xander Dierckx (Bỉ, CLB: Royal Antwerp): Xander Dierckx là ngôi sao sáng nhất trong hành trình giành ngôi Á quân U17 châu Âu 2026 của Bỉ. Tiền vệ sinh năm 2009, cao 1,86 m đang vươn tầm so với đồng nghiệp ở cùng lứa tuổi khi đã ra sân gần 20 trận cho đội một Royal Antwerp tại giải VĐQG Bỉ. Anh hiện được định giá 5 triệu euro, là hình mẫu của một "ông chủ" tuyến giữa đích thực: tranh chấp tay đôi dũng mãnh, điều tiết bóng thông minh và sẵn sàng dâng cao để thực hiện các tình huống mang đậm dấu ấn cá nhân.

Leo Lemaitre (Pháp, CLB: Real Madrid): Mang trong mình hai dòng máu Pháp và Tây Ban Nha, trung vệ Leo Lemaitre quyết định khoác áo U17 Pháp, bất chấp sự săn đón của bóng đá xứ bò tót. Sở hữu chiều cao lý tưởng 1,94 m cùng kèo trái khéo léo, anh thường được giới chuyên môn so sánh với Dean Huijsen. Gần đây, Lemaitre được Real Madrid trói chân bằng bản hợp đồng chuyên nghiệp kèm mức phí phá vỡ lên tới 100 triệu euro. U17 World Cup 2026 là nơi để Lemaitre thể hiện khả năng và tìm thấy bước ngoặt cho sự nghiệp.

Jakov Dedic (Croatia, CLB: TSG Hoffenheim): Jakov Dedic đến U17 World Cup 2026 với vị thế của chân sút đoạt danh hiệu Vua phá lưới VCK U17 châu Âu 2026. Trước đó, anh từng lập hat-trick ngoạn mục giúp U17 Croatia quật ngã ứng viên số một U17 Tây Ban Nha với tỷ số 3-2. Đây là mẫu tiền đạo có sức vóc tốt, chơi càn lướt, độc lập tác chiến lý tưởng và rất mạnh ở các pha không chiến. Dedic lấy Robert Lewandowski làm hình mẫu lý tưởng để nỗ lực chạm đến đẳng cấp tiền đạo hàng đầu trong tương lai.

Thomas Corigliano (Italia, CLB: Juventus): Thomas Corigliano là nhạc trưởng trong tập thể U17 Italia vô địch U17 châu Âu 2026. Trưởng thành từ học viện Juventus từ năm 7 tuổi, tiền vệ thuận chân trái này từng tạo nên cơn sốt tại giải U17 Italia với hiệu suất ghi bàn và kiến tạo ấn tượng: 12 bàn thắng cùng 16 đường kiến tạo chỉ sau 20 lần ra sân. U17 Italia đến U17 World Cup 2026 với tham vọng chinh phục danh hiệu cao nhất và để làm được điều đó, họ cần Corigliano chơi bóng ở phong độ đỉnh cao.

Akol Akon (Australia, CLB: Sydney FC): Akol Akon là tài năng triển vọng nhất của bóng đá Australia trong vài năm gần đây. Với danh hiệu Ngôi sao đang lên của Sydney FC năm 2026 và đã có màn ra mắt đội một CLB ở Cúp Quốc gia, tầm ảnh hưởng của Akon lớn đến mức CLB chủ quản có ý định giữ Akon lại thay vì để anh đá U17 World Cup 2026.

Jahmarie Nolan (Jamaica, CLB: Toronto FC): Jahmarie Nolan sở hữu bề dày thành tích lý tưởng. Tiền đạo sinh năm 2009 ra mắt giải VĐQG Jamaica từ năm 14 tuổi, trước khi chuyển sang Canada khoác áo đội dự bị của Toronto FC và ghi 11 bàn thắng tại giải MLS Next Pro. Nolan ghi 16 bàn chỉ sau 15 trận cho các đội U17 và U20 Jamaica, qua đó từng được gọi lên đội tuyển quốc gia trong năm nay. Với thể hình lý tưởng 1,83 m, tốc độ bùng nổ và bản năng dứt điểm lạnh lùng, Akon gánh trên vai nhiều kỳ vọng từ CĐV nhà ở U17 World Cup 2026.

Cổ vũ đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn